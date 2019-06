Pleşoianu: "Sunt foarte mulţi nemulţumiţi de Dăncilă. PSD şi-a pierdut independenţa"

Liviu Pleşoianu spune că mai mulţi social-democraţi sunt nemulţumiţi de Viorica Dăncilă şi crede că PSD şi-a pierdut independenţa.

Deputatul Liviu Pleşoianu a declarat, sâmbătă, înainte de Congresul PSD, că şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al acestei formaţiuni politice, pentru a avea posibilitatea de a transmite mesajul nemulţumiţilor din partid.

El şi-a manifestat opoziţia faţă de principalul candidat la şefia PSD, premierul Viorica Dăncilă.

"Am venit să transmit un mesaj, care, în ceea ce mă priveşte, este acelaşi mesaj din ultimii ani. Eu nu mi-am schimbat discursul şi nici nu am de gând să o fac. Astăzi la congres vorbesc doar candidaţii. Era singura modalitate de a vorbi şi am ţinut neapărat ca mesajul oamenilor care ne susţin să se facă auzit astăzi. Aceste alegeri o avantajează pe doamna Dăncilă. Este posibil ca doamna Dăncilă să devină astăzi un preşedinte plin al PSD. Rămâne de văzut cum vor reacţiona oamenii de acasă în cazul în care se întâmplă acest lucru, pentru că eu nu am întâlnit un om până acum care să fie mulţumit de faptul că s-a schimbat complet atitudinea şi mesajul", a afirmat Pleşoianu.

Acesta a subliniat că numărul nemulţumiţilor din PSD este "consistent", însă a precizat că nu va părăsi partidul, dacă Viorica Dăncilă va fi aleasă preşedinte.

Citește și Ce va face Viorica Dăncilă dacă nu este aleasă preşedinte al PSD la congresul de sâmbătă

Întrebat dacă este consistent numărul celor nemulţumiţi de Viorica Dăncilă, Pleşoianu a răspuns: “Este consistent, este un număr foarte mare. Dacă vorbim despre bază, despre oamenii simpli, ei sunt profund nemulţumiţi de ce se întâmplă. Se întâmplă că oamenii care susţin acest partid au fost trataţi oribil de către diverse persoane cu accept de la cel mai înalt nivel al statului român, adică de la domnul Klaus Werner Iohannis şi mi se pare absolut imoral, mi se pare îngrozitor de urât ca acum să le întoarcem spatele şi să le spunem că tot ce le-am transmis până acum nu mai este valabil”.

"Nu plec din partid dacă va câştiga doamna Dăncilă. În orice caz, mai urmează un congres, după cum ştiţi, la sfârşitul lunii iulie, şi vom vedea inclusiv la acest congres ce devine acest partid", a adăugat Liviu Pleşoianu.

Parlamentarul social- democrat a menţionat, de asemenea, că în acest moment PSD este un partid care şi-a pierdut independenţa.

"În momentul de faţă PSD şi-a pierdut independenţa. Vom vedea dacă va rămâne pe mai departe la fel. Este un partid dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are mai noi doamna Dăncilă, cei pe care şi i-a ales oficial, cei cu care neoficial are întâlniri", a spus candidatul la preşedinţia PSD.