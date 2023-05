Marcel Ciolacu: Nu există o gaură de 20 de miliarde de lei în bugetul de stat, este ”o ordonanţă a chibzuinţei”

"Nu e vorba de economii, e vorba de direcţionare a sumelor de bani. Unde este nevoie de aceste sume? În cheltuieli cu autoturisme sau alte bunuri şi servicii, sau în cheltuieli în ceea ce priveşte investiţiile? Cifrele şi toate casele de rating şi toate informaţiile pe care le avem de la autorităţile financiare internaţionale ne arată faptul că, pentru prima oară în 30 de ani, în România, este o creştere economică pe investiţii, nu pe consum şi atunci e normal ca Guvernul să încerce să aloce şi mai multe sume pe investiţii. Şi azi-dimineaţă la ASE am spus faptul că poate ne luăm 10% din PIB să îl direcţionăm către investiţii. (...) În acest moment este o reducere a consumului, ceea ce normal că aduce şi mai puţini bani la bugetul de stat, dar nu este o situaţie alarmantă macroeconomic, să fie o problemă economică", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre ordonanţa pe care a iniţiat-o Guvernul pentru a economisi banii de la bugetul de stat.

Ciolacu a adăugat că nu există o gaură de 20 de miliarde de lei în bugetul de stat.

"Aceste 20 de miliarde nu există, această gaură. Am văzut-o şi eu la dvs., nu am nicio problemă. După ce au comunicat cei de la FMI, de la Banca Mondială, România are o creştere economică estimată cu mult peste alte state din Uniunea Europeană, repet, bazată pe investiţii. Această ordonanţă este, de fapt, o ordonanţă a chibzuinţei, cum zicea premierul Ciucă", a menţionat el.

Recent, premierul Nicolae Ciucă a anunţat că s-a decis în coaliţia de guvernare reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor la bunuri şi servicii, oprirea achiziţiilor de autovehicule şi de mobilier, precum şi alte cheltuieli neesenţiale ale instituţiilor.

