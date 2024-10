Marcel Ciolacu, despre alerta de drone de la Constanţa: „Nu a fost niciun pericol, dar acestea sunt procedurile”

"Am avut o discuţie la Ministerul Apărării, înainte de emisiune, de vreo patru sau cinci ori am avut discuţia cu cine e la comandă. Am vorbit şi cu domnul Arafat. Sunt nişte lucruri care funcţionează, nu la ordinul premierului. Cu informarea prim-ministrului, cum e normal şi cred că a fost informat şi preşedintele României. Nu a fost niciun pericol, dar acestea sunt procedurile şi în situaţiile de urgenţă a trebuit să facă acel anunţ în zona municipiului Constanţa. Nu a fost niciun pericol până acum, s-au ridicat nişte avioane din Poliţia aeriană internaţională", a spus premierul, într-o emisiune TV.

Întrebat dacă există sau nu o lege pentru a fi doborâte dronele, Ciolacu a răspuns: "Dacă o dronă se îndreaptă spre un obiectiv civil sau militar va fi doborâtă. Se vede traiectoria. Nu pot intra în toate detaliile, s-a ştiut şi în seara asta, din momentul în care a intrat în apele teritoriale române sau s-a presupus acest lucru a fost timp de alarmă şi de ridicare a avioanelor F-16 şi F-18. Lucrurile sunt sub control. Acele drone care cad foarte aproape de malul Dunării de obicei sunt lovite de antiaeriana ucraineană".



Ministerul Apărării Naţionale a informat că joi, în jurul orei 17,00, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o ţintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, la aproximativ 150 km est de localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

"Conform procedurilor, au fost activate structurile aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Extinsă sub comandă NATO, iar ulterior Poliţia Aeriană sub comandă naţională. Ca urmare a evoluţiei ţintei aeriene pe un traseu îndreptat către frontiera de stat a României, pentru monitorizarea situaţiei au fost decolate succesiv două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, respectiv două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Semnalul radar a indicat traversarea frontierei terestre a României în jurul orei 19,00, în zona localităţii Eforie Nord, evoluând ulterior în direcţia Topraisar", a precizat MApN, într-un comunicat transmis Agerpres.

MApN a menţionat că radarele de supraveghere aeriană au urmărit în permanenţă traseul ţintei care a pătruns în adâncimea teritoriului naţional pe o distanţă maximă de 14 km.

