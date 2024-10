Ciolacu anunță că nu a mai vorbit cu Ciucă şi cu Iohannis "de când s-a încercat să se facă o lege pentru o persoană"

Șeful PSD a explicat că acest lucru s-a întâmplat după momentul în care s-a încercat în Parlament votarea "unei legi pentru o persoană", respectiv modificarea legislaţiei pentru ca actualul preşedinte al României să poată candida la alegerile parlamentare înainte de încheierea mandatului.

"Am văzut şi eu: Domne', nu-i răspunde Ciucă lui Ciolacu. Vă aduceţi aminte de întrebarea aia de la Radio Erevan: domne', Ceauşescu a fost ilegalist? Răspuns: a fost semi-ilegalist. Întrebare: da' cum adică a fost semi-ilegalist? Răspuns: adică se pitea, dar nu-l căuta nimeni. Eu nu l-am căutat pe domnul Ciucă, la ce să nu-mi răspundă? Din momentul în care s-a încercat să se facă o lege pentru o persoană, din acel moment eu nu am mai comunicat cu domnul Nicolae Ciucă şi nu am mai comunicat nici măcar instituţional cu preşedintele României", a afirmat Marcel Ciolacu, la România TV, întrebat despre relaţia la vârful coaliţiei de guvernare cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

De asemenea, el a fost întrebat dacă, la ora actuală, există "o ruptură totală" de comunicare între Preşedinţie şi Guvernul României. "Nu am avut urgenţe, nici preşedintele României, nici eu, să avem o comunicare", a răspuns prim-ministrul.

Şeful Executivului a precizat că în cazul unei situaţii de urgenţă majoră va avea o comunicare cu şeful statului: "Vom avea o comunicare, bineînţeles".

"Sun imediat şi sunt ferm convins că şi domnia sa poate să depăşească acel moment", a afirmat Ciolacu.

El a punctat însă că Guvernul României funcţionează. "În schimb, sunt foarte mândru de faptul că Guvernul României funcţionează. Noi, ce trebuia să facem, pentru că e campanie electorală, trebuia să oprim activitatea Guvernului României? Am înţeles, nu ne mai vedem în coaliţie, se văd secretarii generali ai partidelor şi cu asta basta", a explicat premierul.

