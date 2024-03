Marcel Ciolacu: Am primit documentele secrete de la Republica Moldova şi Ucraina cu privire la interdicția lui George Simion

Ciolacu afirmă că aceste documente au un regim secret și că nu poate oferi mai multe detalii.

"Am avut aceste discuţii, mi-au venit documentele. Documentele au un regim secret, dar am văzut deciziile, atât a Republicii Moldova, cât şi a Ucrainei, acelea de a-şi menţine interdicţia în ceea ce îl priveşte pe domnul George Simion de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina. Cred că e un semnal suficient de puternic că un om politic este interzis în acest moment de a intra în două ţări vecine. (...) Nu îmi cereţi să divulg lucruri pe care nu am voie să le vorbesc, e o decizie administrativă întemeiată", a precizat Marcel Ciolacu, duminică seara, într-o emisiune televizată, potrivit Agerpres.

El a adăugat că aceste interdicţii nu ţin de unirea României cu Republica Moldova.

"Sunt nişte documente care nu aparţin statului român. Numai statele cărora le aparţin le pot face publice", a subliniat premierul.

Recent, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a confirmat oficial faptul că președintele AUR George Simion are interdicție de a intra pe teritoriul Republicii Moldova.

Într-un interviu pe care l-a dat la Pro TV Chișinău, oficialul moldovean a spus că Simion ”face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova.”

