Marcel Ciolacu afirmă că „nu înțelege” de ce Liviu Dragnea n-a avut contract cu lobby-istul care l-a dus la Trump

Marcel Ciolacu ar fi vrut ca Liviu Dragnea să fi avut un contract legal de lobby, atunci când a efectuat vizita la fostul președinte american Donald Trump. Așa ar fi evitat o anchetă DNA, a spus Ciolacu, menționând că „nu înțelege” opțiunea lui Dragnea.

Liviu Dragnea nu a avut contract de consultanţă între partid şi lobby-istul care a intermediat vizita acestuia în SUA în 2017, care face acum obiectul unui dosar penal realizat de procurorii DNA, iar președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminică seara că „nu înțelege” motivația lui Dragnea.

„Ce nu am înţeles în speţa respectivă de ce domnul Liviu Dragnea nu a avut un contract de consultanţă între partid şi lobvy-istul din SUA. Haideţi să fim corecţi. Nimeni nu ajunge la Donald Trump la masă şi la un preşedinte al SUA dacă nu are un circuit cu lobby-iştii respectivi decât să fii Regina Angliei. Presupun că nu are nevoie de lobby-işti. De ce nu a existat acest act? Transparent şi cu toate lucrurile închise. Ce va urma? Mi se pare că depăşim graniţele ţării, transformăm şi pe Liviu Dragnea şi pe martori într-un bâlci specific României şi nu ştiu cât de bine ne face ca şi ţară”, a explicat Ciolacu, la Antena 3, potrivit news.ro.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA în dosarul finanţării şi organizării vizitei sale în SUA, în 2017, fiind acuzat de trafic de influenţă şi de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

Liviu Dragnea, susțin procurorii DNA, ar fi primit invitația în Statele Unite chiar de la Eliot Broidy, vicepreședintele comitetului de inaugurare ca președinte a lui Donald Trump, dar și om de afaceri interesat să facă afaceri în România.

O invitație pe care o primise inițial președintele statului Congo și care a renunțat în ultimul moment din cauza unor neînțelegeri cu oficialii americani.

”Domnule Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, În calitate de vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de inaugurare, este placerea mea să vă rog să fiți invitatul meu la Inaugurarea celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump”.



Invitația - notează procurorii - i-ar fi vizat nu doar pe Liviu Dragnea, ci și pe premierul de atunci Sorin Grindeanu, ministrul Apărării Gabriel Leș și șeful contrainformațiilor militare din România de la acea vreme. La ceremonie au ajuns șeful social democraților și premierul de atunci, dar și fiul lui Cristian Burci.

Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu nu ar mai fi asistat la depunerea jurământului pentru că le-ar fi fost prea frig, dar au avut acces la o cină în care au stat preț de câteva momente față în față cu cel mai puternic om al planetei.