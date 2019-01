Ludovic Orban anunță demiterea președintelui PNL Giurgiu, trimis în judecată de DNA

Pro TV

Biroul Executiv al Partidului Naţional Liberal a decis luni, la propunerea preşedintelui formaţiunii, Ludovic Orban, demiterea liderului PNL Giurgiu Marin Anton.

"Biroul Executiv a susţinut propunerea formulată de mine pentru demiterea din funcţia de preşedinte a actualului preşedinte PNL Giurgiu pentru încălcarea gravă a deciziilor politice ale partidului şi ale poziţiilor politice ale partidului referitor la principalele teme aflate în dezbatere", a declarat luni, după şedinţă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Pe 8 ianuarie anul trecut, Marin Anton, la data faptelor secretar de stat şi vicepreşedinte al Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru luare de mită.

Zilele trecute, întrebat ce părere are despre legile Justiţiei, Marin Anton a răspuns:

"Eu sunt subiectiv. Nu am cum să nu fiu subiectiv. Am o problemă acasă. Dacă apare amnistia, am o problemă acasă cu copiii, pentru că au zis că cel puţin o dată vor vota PSD. Dacă dau chestia asta şi ei mă văd pe mine liniştit, ei vor vota PSD indiferent de situaţie. Asta e şi cu nevasta mea".

