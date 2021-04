Lovitură dură pentru parlamentari: nu vor mai putea cumpăra ciorbă cu 2 lei de la cantină

Parlamentarii își iau adio de la ciorba la 2 lei. Conducerea Camerei Deputaților a decis să externalizeze cantina, iar asta înseamnă că prețurile vor crește.

Cel mai probabil, vor fi făcute și reparații, având în vedere că în acel restaurant ploua de ani de zile. De altfel, găleata devenise emblematică pentru cantina parlamentarilor cu mâncare ieftină.

Cu puțin peste 10 lei, un deputat sau un funcționar putea manca un prânz: ciorbă la doi lei, o friptură și o garnitura la 7 lei, iar la desert, un ecler cu ciocolată, de pildă, care costa puțin peste 2 lei.

În ciuda acestor prețuri infime, cei mai mulți parlamentari evitau bufetul Camerei Deputaților din cauza condițiilor insalubre.

Drept urmare, conducerea Parlamentului a decis să externalizeze celebra cantină. Va fi administrată de o firmă privată, care va plăti chirie. Iar prețurile vor crește.

”Oana Marciana Ozmen, deputat: Nu am servit, nu am fost jos deloc. De obicei am luat ori de aici, de la Senat și dacă serviciile vor fi externalizate, vor fi de bună calitate.

Reporter: Chiar și cu prețuri mai mari?

Oana Marciana Ozmen: Sigur că da”.

Așa arăta, de exemplu, restaurantul Camerei Deputaților. Tavanul este spart în multe locuri și, când ploua, apa era strânsă în găleți. În aceste condiții luau masa atât funcționarii Parlamentului, cât și aleșii. Zona va fi în sfârșit renovată.

Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România

George Ionuț Dumitrică, secretar general Camera Deputaților: ”Sperăm ca prin această lucrare să închidem și o veche poveste pe care o aveam în Parlament, poveste prin care am devenit celebri, cu acele găleți în care apa se scurgea din cauza inflitrațiilor”.

Cantina va putea fi folosita inclusiv de turiștii care își programează o vizită la Palatul Parlamentului.

Casa Poporului este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din țară. Construită în anii 80, clădirea are o suprafață de 33 de hectare, fiind a doua cea mai mare clădire administrativă din lume. O vizită standard la Casa Poporului costă 40 de lei.

Numai că, în ciuda potențialului turistic, clădirea a fost lăsată să se degradeze ușor-ușor. Tavane prăbușite, pereți plini de mucegai, instalații electrice învechite - iar reparațiile ar costa sute de milioane de lei. Anul acesta însă, doar o parte dintre ele vor fi rezolvate.