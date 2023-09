Condițiie PNL pentru partenerul de guvernare, PSD, pentru a susține asumarea Guvernului pe pachetul „anti-gaură” bugetară

Liderii PNL au votat, luni, în majoritate, că sunt de acord cu asumarea răspunderii Guvernului.

Subiectul de luni al Biroului Politic Național a Partidului Național Liberal a fost acela al angajării răspunderii guvernamentale pe măsurile de reducere a cheltuielilor și măsurile fiscale.

Condițiile impuse de PNL partnerului de guvernare

Elementele fundamentale pe care PNL le-a susținut pentru angajarea răspunderii sunt trei la număr, respectiv reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale și măsurile fiscale.

Conform șefului liberalilor, PNL a susținut și continuă să suțină menținerea cotei unice de impozitare, va continua să susțină întreprinzătorii privați, mediul economic, tot ceea ce înseamnă investiții în România, prin menținerea cotei unice de impozitare la dividente la 8%.

De asemenea, PNL susține menținerea actualei cote la TVA. Liberalii vor, printre altele, ca la nivelul întregii structuri guvernamentale să fie identificate acele măsuri prin care marile companii să plătească impozit pe profitul pe care îl realizează în țara noastră.

PNL mai vrea ca la nivelul profesiilor liberale și a PFA-urilor să se impună un plafon pentru CASS. Dincolo de aceste măsuri, liberalii spun că avem nevoie de un alt pachet prin care să Guvernul să susținî măsuri de investiții, măsuri de creștere economică în țara noastră. Este vorba de facilități fiscale, facilități pentru utilități și ajutor de stat personalizat pentru investițiile care depășesc suma de 50.000.000 de euro.

„Am discutat cât se poate de onest și realist toate aceste probleme și trebuie să facem mențiunea că în momentul de față avem nevoie ca prin aceste colectări la buget și reducerea cheltuierilor să putem să asigurăm banii necesari pentru co-finanțarea proiectelor în derulare, proiecte pentru dezvoltarea rețelelor de gaze, de apă- canal, infrastructură rutieră și tot ceea ce ține de continuarea procesului de dezvoltare și modernizare a României, atât la nivel local/regional cât și la nivel de țară.

Avem nevoie de fonduri să putem să susținem plata pensiilor și a salariilor. Am avut o discuție pe care am agreat-o și a fost tranșată la nivelul Coaliției, împreună cu premierul, toate aceste măsuri nu trebuie să afecteze în vreun fel veniturile populației”, susține liderul PNL Nicolae Ciucă.

De asemenea, susțin liberalii, aceste fonduri sunt necesare pentru a fi dus mai departe proiectele pe care Guvernul le-a asumat în modernizarea, în transformarea sistemului medical din România, sistemului de educație.

„Avem nevoie să asigurăm plata creșterii salariilor la profesori. În această după-amiază, desigur, vom avea o întâlnire la nivelul Coaliției în care vom discuta toate aspectele și o să agreăm toate aspectele prin care vom continua să susținem liniile tehnice care sunt în dezbatere și în acordarea unei înțelegeri comune împreună cu Comisia Europeană. Fac această mențiune pentru că este obligatoriu ca prin măsurile pe care le luăm să asigurăm coerența absorbției fondurilor europene atât pe linia fondurilor structurale, cât și pe aceea a fondurilor venite prin PNRR.

Avem nevoie să convingem investitorii străini de stabilitatea cadrului fiscal-bugetar în România și faptul că România este o țară care are potențial și sunt oportunități de investiții și, așa cum s-a făcut mențiunea în interiorul analizei, în cadrul BPN, țara noastră, în momentul de față, a reușit să aibă o creștere economică anul trecut, creștere economică printre primele țări din Europa. La finele primei jumătăței ale acestui an, România are cea de-a doua creștere economică și suntem obligați să participăm la acest efort de responsabilitate pentru a asigura stabilitatea cadrului financiar bugetar și continuarea dezvoltării economiei românești, continuarea atragerii de investiții în economie.

Doar așa putem să avem bani. Bani pe care putem să-i folosim în proiectele pe care ni le-am asumat în proiecte prin care ma convenit și ne-am angajat că producem acele reforme, astfel încât România să finalizeze ceea ce și-a asumat prin PNRR și, de asemenea, ceea ce și-a asumat pe parcursul în care a primit foaia pentru aderarea la OCDE”, a mai spus președintele liberalilor.

Transcrierea conferinței de presă, la final, când jurnaliștii au pus întrebări:

Sunteți de acord să se renunțe la cota de TVA de 5% sau 9%?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „În acest moment am agreat că sunt o serie de produse și servicii la care se mențin cotele de TVA diferențiate. Nu suntem unica țara din Europa și am convenit în Coaliție, am discutat și cu ministrul Finanțelor, menținem pentru anumite bunuri și servicii cote diferențiate de TVA”.

A fost un vot ca Guvernul să-și asume răspunderea sau un vot pe principiile pe care le-ați discutat astăzi?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „A fost vot pentru angajarea răspunderii Guvernului cu respectarea principiilor pe care PNL le-a enunțat și pe care le-am susținut de fiecare dată de la începerea discutării acestor măsuri”.

Sunt colegi din PNL care au susținut că PNL ar trebui să părăsească guvernarea. Ia conducere PNL în calcul să iasă de la guvernare dacă nu o să aibă o relație bună cu social-democrații, dacă nu o să ajungeți la decizii concrete și corecte pe măsurile fiscale?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Am să vă răspund foarte simplu, votul de astăzi privind angajarea asumării răspunderii este cel care confirmă decizia asumarea răspunderii PNL pentru continuarea guvernării, pentru continuarea asigurării stabilității politice a țării. Faptul că am discutat și discutăm și că avem dezbteri în partid arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă. Fiecare avem argumente și contra-argumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniqază întreg partidul. Asta cu garanțiile(...). vreți să garantez eu acum? Pentru partid garantez orice, pentru anumiți oameni din partid nu putem să garantăm. Fiecare are un mod de comportament, un mod de a reacționa în conformitate cu propriile analize, concepții. Dar este clar că dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, toți membrii partidului trebuie să urmeze această decizie. Este o decizie luată în BPN. Disciplina de partid trebuie să funcționeze așa cum a funcționat și până acum. Acolo nu a funcționat. Fiecare trebuie să suporte disciplina și rigorile interne”.

Care este părerea PNL despre impozitarea micro-intreprinderilor? Este vorba de o triplare a acelui impozit.

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Am considerat că este o chestiune care este deja stabilită. Plafonul rămâne cel de 500.000 de euro, iar partea de impozitare pe care o știți a rămas în cele două dimensiuni cu până în 60.000 de euro până la 500.000 de euro”.

S-a mai discutat și despre relația cu PSD. În perspectiva viitoarelor alegeri, dacă sau nu să vedem cum o să fie colaborarea cu PSD. O să vedem liste comune?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „În analiza pe care am prezentat-o membrilor BPN, nu există nicio proiecție de Coaliție. PNL are o abordare în care își va planifica modul de abordare a anului 2024 de unul singur. Sigur, tot acest acest aspect al coalițiilor politice urmează să fie dezbătute. Este un proces în analiză pentru ședința de luna următoare. Chiar astăzi, domnul prim-vicepreședinte a prezentat calendarul nominalizărilor și al tuturor activităților premergătoare intrării în anul electoral”.

Până la finalul lunii octombrie putem să avem un acord de modificare a legislației electorale, astfel încât să avem alegeri comasate?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Este foarte limpede că dacă o să reușim să ajungem la un acord și să convenim o astfel de decizie. Decizia și modificarea legislativă trebuie să se petreacă cu un an înaintea, așa cum este stipulat în jurisprudența Curții Constituționale pentru a putea să se deruleze alegerile comasate”.

În cazul în care sunt încâlcate aceste linii roșii și nu ajungeți la consens cu PSD, ce o să facă PNL?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Revin, nu cred că nu o să ajungem să convenim pe aceste linii roșii. Sunt linii roșii, sunt principii pe care le agreăm și sunt convins că, așa cum îl știu eu pe premier și așa cum am discutat cu echipa de conducere a PSD, toți înțelegem care ar fi impactul asupra mediului de afaceri daăc ne ducem doar pe măsuri fiscale, fără să luăm în calcul componenta de reducere a cheltuielilor bugetare, fără să luăm măsuri, aici, PNL va susține cu toată forța de care dispune măsurile de reducere a evaziunii fiscale, măsurile prin care instituțiile statului să-și recapete relevanța și să treacă la acțiune, astfel încât să poată să contrezele fenomenul evazionist în țara noastră și nu numai. Sunt și celelalte chestiuni care au fost anunțate și discutate. Avem nevoie de instituții ale statului care trebuie să-și revadă structura organizatorică. Am considerat că este nevoie și de un exemplu și de o asumare în acest sens.

De aceea, prin vicepremier și ministrul de Interne, domnul Predoiu, și-a asumat și a trecut deja la implementarea primului program pilot de reorganizare a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Toate acestea trebuie să se întâmple în timp scurt. Este deja o experiență acumulată. Au fost proiecte pe care s-a lucrat, proiectele acelea, în momentul de față, trebuie să fie puse în aplicare și instituțiile statului să înceapă să funcționeze.

Eu nu plec de la premise negativiste. Sunt optimist. Sunt convins că o să reușim să agreăm aceste măsuri”.

În cazul în care nu reușim să negociem procentul de deficit, cine își va asuma acest eșec? Ministrul Boloș?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Nu trebuie să asumăm de asumarea eșecului în negocierile cu Comisia, ci în respectarea celor asumate de către noi în PNRR. Eu văd în toate demersurile pe care le intreprindem, asigurarea finanțării și absorbții fondurilor europene, din nou, fac această mențiune, am avut o dezbatere și unul dintre subiecte a fost că oricare dintre aceste măsuri pot să fie gestionate de către noi, mai puțin una, pierderea controlului pe cursul valutar, măsura prin care putem să menținem valoarea monedei naționale.

Aceste surse de finanțare, prin care menținem valoarea monedei naționale trebuie să continue și trebuie să continue coerent și dacă avem putere să ridicăm nivelul acesta, va fi și mai bine”.

Votul de astăzi pe aceste principii nu a fost unul unanim. Vor exista sancțiuni pentru acei colegi care vor vota pentru o eventuală moțiune de cenzură?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Păi, tocmai am răspuns mai devreme. Da, este o disciplină de partid, cu toții...acum vă rog să înțelegeți următoarea chestiune, am spus și voi continua să repet chestiunile acestea din convingere.

Este important să avem aceste discuții, aceste dezbateri, în care fiecare să vină să-și spună punctul de vedere. După ce s-au încheiat discuțiile și ajungem în acest for de conducere al Partidului Național Liberal, și supunem la vot o decizie și decizia a fost aprobată, apoi atunci toată lumea trebuie să treacă la îndeplinirea acestei decizii.

Cine nu se aliniază acestei decizii, va suporta, așa cum am spus, măsurile stabilite în regulamentul de funcționare al PNl și nu avem niciun motiv să nu le aplicăm”.

Ați propus un pact de neagresiune cu partenerii de coaliție? De ce a fost nevoie să se ajungă la o așa înțelegere formală?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „În momentul de față, acum când discutăm, pactul acela nu a fost discutat, nu a fost aprobat, deci nu putem să intrăm în detalii”.

Ar fi nevoie de un astfel de pact?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Acum, chestiunea asta cu pactul, știți cum este...eu cred că la nivelul asta, pact a existat între Ribbentrop-Molotov, între noi trebuie să existe linii de înțelegere politică, de convenire a unui comportament cât se poate de onest. În politică, cuvântul onest trebuie să capete și el relevanță și tracțiune, ca atare, nu este vorba de niciun pact acum când discutăm”.

Luați în calcul un eventual parteneriat cu partidul ALDE, la alegerile de anul viitor?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Tocmai am aprobat în ședința de astăzi a BPN constituirea a două comisii care să poarte negocierile privind fuziunea prin absorbție a partidului ALDE cu Partidul Național Liberal”.

Care ar putea fi plafonul pentru PFA-uri și pentru CASS?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Plafonul respectiv urmează să fie stabilit de tehnicieni, la nivelul Ministerului de Finanțe, în discuțiile pe care le vom avea cu partenerii din coaliție, pentru că este absolut necesar ca toate aceste măsuri să impacteze echitabil. Așa cum s-a convenit ca CASS-ul să fie plătit de toată lumea, pentru că toată lumea are nevoie și primește servicii de sănătate, tot la fel trebuie să vedem și modul în care impactează aceste măsuri să fie la fel de echitabile”.

Referitor la impozitarea companiilor mari, ce măsuri aveți în vedere?

Nicolae Ciucă, liderul PNL: „Este măsura care s-a vehiculat, dumneavoastră ați prezentat-o, acel 1%. Este posibil să existe și alte formule. Din discuțiile pe care reprezentanții structurilor tehnice de la Ministere le-au avut la Comisie, să rezulte și alte linii de aplicare a acestei măsuri. Cert este că nu este acceptabil ca în România, companii cu cifre de afaceri pe care nici nu are rost să le discutăm acum, de ani de zile să raporteze pierderi, fără profit și să nu plătească impozit deloc în România. Aici, instituțiile statului chiar trebuie să-și facă datoria”.

Dată publicare: 04-09-2023 17:45