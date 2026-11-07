În opinia sa, României îi lipsește o strategie diplomatică, iar „politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”.

„După alegerile americane de pe 3 noiembrie 2026 revine, în mod natural, întrebarea: de ce este România percepută ca un stat de mâna a doua în lume? Iar răspunsul e simplu: pentru că se comportă ca un stat de mâna a doua. Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor. Pe de-o parte avem tumbele făcute de consilierii prezidenţiali şi preşedintele PSD în faţa unei doamne ambasador în altă ţară, ţară care nici măcar nu are graniţă cu România.

Pe de altă parte avem contractele de 6 miliarde de euro, dăruite de PNL-USR, în cel mai adânc secret şi fără licitaţie, unei firme germane. Între opulenţa banchetelor PSD şi inconştienţa cheltuirii banilor statului de către liberalo-userişti stă o biată naţiune, care îşi strigă timid propriile obiective de politică externă: eliminarea vizelor americane pentru români (programul Visa Waiver) şi admiterea în OCDE.

Politicienii de la putere sunt, evident, surzi la asemenea cereri, ei au alte priorităţi: promovarea propriilor persoane la festinurile, neglijent „scăpate” la presă, organizate, simbolic, în restaurantele din nordul capitalei, unde o scobitoare costă cât un salariu minim pe economie”, a scris Petrișor Peiu sâmbătă într-un mesaj pe Facebook.

Tot el afirmă că liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, nu au curaj „să ridice ochii din pământ în fața vreunui secretar III de pe la vreo ambasadă”.

„Oricum, și-i închipuie cineva pe Grindeanu sau pe Bolojan îndrăznind să ridice ochii din pământ în fața vreunui secretar III de pe la vreo ambasadă și să pronunțe timid, cuvintele înspăimântătoare Visa Waiver sau OCDE? Au avut vreodată curajul Iohannis sau Ciolacu& Grindeanu să îi reproșeze lui Viktor Orban faptul că ne-a blocat aderarea la OCDE în 2017?

Rădăcina fanariotismului slugarnic care ține loc de politică externă este veche: acum 22 de ani o firmă a primit cadou un contract de autostrada de 3 miliarde de euro de care s-a ales praful. Nu mai departe de acum 4-5 ani, altă guvernare s-a trezit sa facă cadou unui ambasador un contract nuclear de vreo 10 miliarde de euro. Perfect irealizabil.

Ei bine, cu toate aceste contracte și mese sofisticate, nici Washingtonul, nici Berlinul sau Parisul nu dau doi bani pe guvernarea de la București.

De ce? Dintr-un motiv foarte simplu: contractele cu dedicație sau banchetele opulente nu pot ascunde realitatea , nu pot ascunde incompetența, proastă creșterea și corupția.

Slugărnicia nu poate ascunde faptul ca guvernele noastre schimba legislația de 100 de ori pe săptămână, că nu sunt capabile sa construiască o autostradă Est-Vest , că trenurile noastre de marfă circula cu 17 km/ h în 2026, că singura lege care se aplică este voința ministrului, că licitațiile importante sunt trucate, că marile contracte se dau fără licitație, că dosarele on-line se depun la etajul II, că oamenii mor cu zile în spitale sau că mamele nasc pe trotuarul din fața spitalului, că statul nu e capabil să termine centrala de la Iernut de 10 ani sau să înceapă centralele de la Turceni și Ișalnița nici în 5 ani, că președintele țării nu a învățat să se abțină de la a gesticula ridicol și rigid la întâlnirile oficiale, etc.

Lingușeala vicleană de pe lângă doamna fostă prietenă sau ignorarea licitațiilor publice nu vor ascunde nici avioanele private de la Nordis, nici cele către Mikonos, nici botezul somptuos al fiului unui modest ( intelectual) baron local, nici pantofii de nabab ai bacalaureatului Ciolacu.

Politica externă se face cu diplomați de carieră, cu bune maniere, cu strategii și viziune, cu limbi străine vorbite corect, cu modestia celui care se știe îndreptățit și stăpân pe situație”, mai afirmă Peiu.