Legea pensiilor a fost respinsă în Senat, la un singur vot. Senatorii PSD au lipsit masiv

Senatul a respins miercuri în plen proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR.

Au fost înregistrate 67 de voturi "pentru" şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul minim necesar de voturi (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic.

PSD are majoritate în Senat, însă mai mulți senatori ai partidului au lipsit când s-a votat și de aceea legea nu a trecut.

"Aceste lucruri arată în primul rând modul în care abordează legea pensiilor Opoziţia - una declară, acuză Guvernul de anumite lucruri, de nivelul de trai, arată grija pe care o au ei pentru pensionari, dar astăzi au votat împotriva legii pensiilor. Acest dublu standard cred că nu este unul care să fie acceptat de pensionari. Vom avea cvorumul necesar şi în Camera Deputaţilor vom trece legea pensiilor", a declarat Dăncilă la sediul central al PSD.

Întrebată cum comentează absenţa masivă a senatorilor PSD de la şedinţa de plen, Viorica Dăncilă a arătat că va face o analiză în acest sens.

"Am să discut cu ei şi am să văd de ce au lipsit de la Senat astăzi. Poate au lipsit justificat sau nejustificat, voi analiza. Dar să-i vedem în primul rând pe cei care au votat împotriva legii pensiilor. Eu cred că de la acest punct trebuie să plecăm. Ne-am ţinut întotdeauna promisiunile faţă de pensionari. Dacă nu am putut prin lege, am dat ordonanţă de urgenţă. Pensionarii, la 1 septembrie, vor avea majorarea punctului de pensii şi vom trece legea pensiilor de Camera Deputaţilor", a menţionat şefa Guvernului.

Preşedintele de şedinţă, social-democratul Şerban Valeca, a explicat că, deşi numărul minim necesar de voturi pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic a fost de 68, şi nu 69, ca în mod obişnuit, ca urmare a demisiei din Parlament a lui Traian Băsescu, ales europarlamentar, proiectul privind sistemul public de pensii a fost respins.

Iniţial, plenul a fost de acord cu raportul de admitere întocmit de Comisiile de muncă şi constituţionalitate pe acest act normativ, fiind 81 de voturi "pentru" şi 2 abţineri.

În raportul comisiilor de specialitate ale Senatului, adoptat de plen, a fost reformulată definiţia contribuabilului, articolul 25 având următoarea formă: "Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt a) persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi din indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care angajatorii sau entităţile asimilate acestora au obligaţia, potrivit Codului fiscal, de a calcula, reţine la sursă şi vira la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale; b) persoanele fizice ce realizează venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală şi care, potrivit Codului fiscal, pe baza declaraţiei individuale de asigurare datorează şi plătesc contribuţia de asigurări sociale; c) angajatorii sau entităţile asimilate acestora, care, potrivit Codului fiscal, au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale datorată pentru condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă, precum şi eventualele diferenţe de contribuţii de asigurări sociale pe care legislaţia le pune în seama angajatorilor", se arată în amendamentul propus de preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Ioan Căprariu, şi asumat de senatorii Comisiei de muncă.

Referitor la pensia de invaliditate, reglementată la articolul 63, a fost eliminată obligaţia realizării unui stagiu minim de cotizare de 15 ani.

"Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii ce nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită de vârstă şi care au capacitatea de muncă diminuată din cauza: accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca şi participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989", prevede articolul 63 în noua sa formă.

Curtea Constituţională a României a admis parţial, pe 13 martie, sesizarea PNL şi USR referitoare la Legea privind sistemul public de pensii.

Cu toate că raportul Comisiilor de constituţionalitate şi de muncă ale Senatului a fost admis de plen, Camera Deputaţilor va fi sesizată, în calitate de for decizional în acest caz, cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii, respins de Senat în urma reexaminării impuse de decizia CCR.