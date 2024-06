La o zi după alegeri, Ciolacu anunță o reformă fiscală. „Sub nicio formă nu se va mări TVA la alimente şi medicamente”

„Va fi o reformă fiscală care are ca şi an fiscal. O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Eu am promis că o să fac digitalizarea ANAF, după 30 şi ceva de ani când nimeni nu a făcut-o. În afară de bază, avem 12 module deja în implementare cu companii de renume în acest domeniu şi momentan avem încasările pe care le-am aşteptat. Cu adevărat, am încurajat foarte mult investiţiile şi de aceea, chiar dacă a fost excedent pe ultima lună, încercăm să ne menţinem într-un echilibru. Nu vorbim de noi taxe. Eu nu am mărit taxe nici după ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate că aveam un deficit lăsat de 6,8% şi era asumat în jur de 5,7 şi am închis cu 5,6, 5,5%. Am scos anumite excepţii. Am văzut şi eu nişte ştiri foarte frumoase. Vă spun un singur lucru, pe mine ca prim-ministru s-a făcut o presiune imensă ca să măresc TVA şi am refuzat acest lucru, pentru că este total incorect, iarăşi cei cu venituri mici să contribuie la acest efort comun. Nu este corect”, a explicat Marcel Ciolacu, întrebat dacă după cele patru rânduri de alegeri, vor fi noi taxe, mai ales că a fost amânată reforma fiscală, luni la sediul PSD din Capitală.

Acesta a subliniat că „sub nicio formă nu se va mări TVA la alimente şi medicamente”.

„Asta ar duce la o creştere a inflaţiei. Când ai ajuns cu inflaţia în jur de 1% poţi să te gândeşti la anumite măsuri, pentru că e foarte rău să pici în partea cealaltă, dar acolo de obicei se acţionează în alte zone, ca să ţinem”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD a reamintit despre depăşirea unui miliarde de euro lunar în cheltuielile pe sănătate, lucru care nu s-a întâmplat niciodată până acum. El a mai vorbit de digitalizarea Casei de Sănătate, acţiune care va duce la ţinerea anumitor cheltuieli sub control.

„Momentan, tot ce înseamnă cheltuieli pe sănătate, în acest moment, am depăşit un miliarde de euro lunar. Nu s-a întâmplat niciodată lucrul acesta şi ştiţi la fel de bine ca şi mine că sunt vreo 3-4 miliarde lei în desfăşurare pentru infrastructura spitalicească. Aici o să reorganizăm şi am şi făcut deja achiziţii centralizate la nivelul Ministerului Sănătăţii şi a întregului sistem de sănătate. Dăm înainte cu digitalizarea Casei de Sănătate, lucru care ne va duce la anumite cheltuieli sub control. Cumva şi să le anticipăm mult mai bine. Părerea mea că, în primul rând, eu Guvern şi eu stat român, pe care îl reprezint acum din funcţia de prim-ministru, trebuie să îmi fac eu întâi treaba până la a vorbi de noi taxe”, a conchis Marcel Ciolacu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: