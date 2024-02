Klaus Iohannis o susține pe Ursula von der Leyen în cursa pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene

"Salut decizia CDU de a o propune pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de preşedinte al Comisiei Europene. Sunt încrezător în dorinţa sa de a consolida unitatea şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene şi de a lucra pentru soluţii concrete pentru toate statele membre şi cetăţenii europeni", a afirmat şeful statului, într-un mesaj postat pe reţeaua X (fostă Twitter).

Welcome the @CDU’s decision to propose Ursula @vonderleyen for a new term as President of the @EU_Commission. Confident in her drive to further strengthen the EU’s unity & strategic clout, while working for reliable solutions for all EU Member States and citizens alike.