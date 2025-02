Klaus Iohannis este trist, după moartea fostului președinte al Germaniei Horst Köhler: ”Îmi amintesc de întâlnirea din Sibiu”

”Sincerele mele condoleanţe, la decesul fostului preşedinte federal german Horst Köhler. A fost un mare om de stat şi un european convins”, a transmis, sâmbătă, Klaus Iohannis, într-un mesaj postat pe X.

Iohannis şi-a amintit de vizita lui Horst Köhler în România, pe vremea când era primar al municipiului Sibiu: ”Îmi amintesc cu mare drag de întâlnirea noastră de la Sibiu, în timpul Capitalei Culturale Europene 2007”.

My sincere condolences upon the passing of former German Federal President Horst Köhler. He was a great statesman and a convinced European. I remember our meeting in Sibiu, during the European Cultural Capital 2007, very fondly.