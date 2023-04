Klaus Iohannis, despre tranzitul de cereale al Ucrainei: ”Nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români”

Aflat într-o vizită oficială la Constanța, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă este de părere că ar trebui să se interzică tranzitul și importul de cereale din Ucraina, având în vedere protestele fermierilor din ultimele zile.

Klaus Iohannis a declarat că această problemă a fost discutată în cea mai recentă ședință a Consiliului de Securitate a Țării.

”Pot să vă spun în premieră sau în exclusivitate cum vreți, că în ședința de CSAT de alaltăieri am discutat această chestiune și am rugat pe reprezentanții guvernului să găsească cele mai bune metode pentru a corecta situația. Noi ajutăm Ucraina și suntem super deschiși, ca să spun așa. Le-am facilitat tranzitul de cereale peste jumătate. Nota bene. Peste jumătate din ce a exportat Ucraina a trecut prin România drum, cale ferată, port, deci o cantitate imensă, peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România și vom face în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta. Deci sunt exceptați de la taxe, dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români.” - a spus președintele României.

Fermierii români, supărați pe cerealele din Ucraina

Recent, mii de fermieri au protestat, furioși, în toată țara. Au ieșit cu tractoarele în stradă, atât în principalele puncte de frontieră, dar și în marile orașe.

Cu toții sunt supărați că ajutorul dat de Comisia Europeană este prea mic și nu acoperă pabugele suferite de când cerealele din Ucraina au invadat piața la prețuri, mult mai mici.

Rermierii români spun că ucrainenii au un preț de producție mai mic cu aproape 50%, pentru că agricultorii din țara vecină nu folosesc chimicale aprobate de Uniunea Europeană.

Dată publicare: 13-04-2023 14:22