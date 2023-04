Sudul României dă cele mai mari producții de cereale. Aici sunt și marile interese pentru afaceri cu terenurile statului

Aici sunt și marile interese pentru afaceri cu terenurile statului. Iar în contractele de concesiune semnate acum 20 de ani, apar texte interpretabile, așa că e prilej de procese.

Oamenii de afaceri, obișnuiți cu redevențe mici, caută să-și prelungească parteneriatele, prin hotărâri judecătorești, chiar dacă cealaltă parte nu mai vrea continuarea lor. Tot la proces se ajunge și când pe aceleași suprafețe se semnează acte cu mai mulți fermieri.

Dar războiul capătă și o altă formă halucinantă. Secretarul general și șeful Direcției Juridice din Consiliu anunță că Traian Rece are tupeul ca, după ce vreme de 20 de ani a fost de acord cu concesiunea, acum cere integral pământurile. Are o a doua acțiune în justiție, prin care să arate că terenul agricol nu aparține Consiliului și instituția nu are drept să-l concesioneze, ci terenul aparține statului, iar statul e acționar cu 10% în Agrodelta Sireasa. Implicit ar putea fi al firmei care l-a concesionat două decenii și unde restul procentelor e deținut de Traian Rece și fiii săi.

Secretar al CJ Tulcea: „Să invoci prin prelungirea unei concesiuni, unde e drept de folosință și apoi să invoci un drept de proprietate sigur că e un nonsens”.

Traian Rece: „Sunt ale statului domnule. Proprietatea statului, dar la AGRODELTA Sireasa”.

Reporter: Revendicați terenurile?

Traian Rece: „Păi suntem puși în posesie, da, prin Ordin de prefect, în 1995”.

Traian Rece s-a betonat cu documente – are dosare întregi, cu care a umplut mai multe încăperi acasă, unde are și sediul firmei, și unde de veghe la acte stau o maimuțică și un papagal.

Omul de afaceri ne-a prezentat, rând pe rând, toate documentele cu care s-a dus la instanțele de judecată. În multe dintre hârtii, care poartă antetul unor instituții ale statului, se precizează că respectivele terenuri ar fi fost în patrimoniul societății AGRODELTA SIREASA, înainte de momentul 2000, când a fost preluată de Traian Rece. De ele se prevalează în al doilea proces.

Așadar, cu atatea documente și texte care se bat cap în cap, inevitabil se ajungea la procese, când înțelegerile ar fi fost perturbate.

Reporter: Înainte de momentul 2017 v-au deranjat?

Traian Rece: „Nu. Păi vedeți, dânșii asta susțin că a fost totul bine până în 2017”.

În scandalul ogoarelor fertile a mai apărut și lupta pentru un drum județean de 11 kilometri, amplasat fix peste digul de protecție, la una din suprafețele concesionate, la Ceatalchioi. Oamenii de la Consiliu spun că fiind drum județean, e al lor. Omul de afaceri afirmă că fiind dig, e al societății pe acțiuni.

Pe acest fond, CJ Tulcea a pierdut o finanțare de 40 de milioane de euro, pentru amenajarea unei șosele cu fonduri europene, care trecea și pe respectiva porțiune. Traian Rece a înaintat proces Consiliului și banii n-au mai fost accesați, cât timp a apărut un itigiu.

Horia Teodorescu: „Era ministrul Fondurilor Europene Nica și a venit repede, opriți că există un litigiu...”

Nicușor Condrat e șef la patrimoniu, în Consiliul Județean, și a lucrat în anii 90 și la Fondul Proprietății de Stat. A fost unul dinte funcționarii care s-au ocupat de privatizările din județ.

Nicușor Condrat, director Patrimoniu la CJ Tulcea: „Este drum județean”.

Traian Rece: „Și acuma, fiind la consiliu, minte cu nerușinare, acești infractori semnează acte. Uitați deci, dânsul ce era atunci? Păi vedem. Fondul Proprietății de Stat Filip. Adică FP său. Și dânsul era angajat acolo. Atribuită 65. Proces verbal pe 17 iulie 1992”.

Nicușor Condrat, director Patrimoniu la CJ Tulcea: „Legislația ARBDD – în 1996, prin legea 69, un număr de 12 IAS-uri din județ trec de la guvern, în subordinea Consiliilor Județene”.

Primarul de la Ceatalchioi declară că întreg scandalul îi afectează și pe oamenii comunei, pe 2 planuri - nu s-a mai făcut nici drumul European, cu pod, care să îi lege de orașul Tulcea, și nici Agrodelta Sireasa nu și-a mai plătit dările către bugetul local, odata cu procesele.

Tudor Cernega, primar Ceatalchioi: „Sunt peste 400 de mii de lei datorie. Dânsul nu mai poate accesa subvenție APIA și a zis de ce să ne mai plătească”.

Traian Rece îl acuză pe președintele Teodorescu și că vrea să sifoneze bani din proiectul ITI Delta Dunării, cel cu fonduri pentru a ridica nivelul de trai în satele Deltei. Și trage o concluzie cel puțin ciudată.

Traian Rece: „În loc să fi venit! Domne, eu nu am nimic împotriva mai Rece, vrem să furăm un milliard jumătate! Cum e afară, domne, are unul o pescărie. Vrem să îmbogățim țara, cu așa șef o să fie bine. Asta e oferta noastră. Eu și lasă-ne fratele. Nu au venit așa. Păi unde sunt? Dacă știu ei unde sunt”.

Horia Teodorescu: „Domnule Rece, eu nu îți port nicio ranchiună, vino domnule la licitație și ia toată Delta – toată Delta agricolă ma refer. Dar la prețurile de acum, la prețurile de la licitație”.

Dar iată ce dezvăluiri face fostul senator Traian Rece despre perioada de la sfârșitul anilor 90, vorbind despre timpuri în care politicieni și oameni de afaceri se așezau la aceeași masă, ca să pună țara la cale.

Traian Rece, fost senator: „Am devenit trezorier al partidului că nu aveau, aveam și niște prieteni și de facultate și de cartier. Cine era grupul – eram eu, colonelul Roibu care a ajuns președintele comisiei juridice, Mitrea, Ioan Popescu și Hrebenciuc. Asta eram gașca, să îi spunem așa, care făcea rost de bani. Am fost și în comisia de privatizare, Năstase cu Atanasiu au zis domnule hai să facem o cheste cu privatizarea, și atunci gașca care era, în ghilimele – Traian Rece, Bittner, Petrache și Bartolomeu. La Tenis Club. Și Cocoș, care era și el pe acolo.

Se laudă că a făcut parte dintr-un grup de oameni de afaceri influenți, alături de Bartolomeu Finiș, Dorin Cocoș, Adrian Petrache și Alexandru Bittner. Personaje despre care presa a scris că au făcut averi mari, învârtindu-se în cercuri apropiate puterii de la acea vreme.

Traian Rece, fost senator: „Noi privatizăm o jumătate de țară. O jumătate la Constanța se privatiză, cealaltă jumptate la Brașov. Nord est Sud, Nord Vest Sud. Bing Bang!”

Fostul politician a povestit și cum a intrat în afacerea de la Agrodelta Sireasa.

Traian Rece, fost senator: „Aflând de această societate, l-am chemat pe directorul de la societate, ne-am dus la Bartolomeu, unde se făceau jocurile, acolo se făceau jocurile și le-am spus: băi, nu vă e rușine? S-a stabilit că nu se dă nimic până nu sunt și eu informat. Poate am și eu altă variantă. Aoleu, ai aflat. Băi sunteți nesimțiți, zic, uite directorul societății este aici, îl bagă pe director, scoate societatea la privatizare, domnule societatea era falimentară. Am riscat în tot ce am făcut, adică eu am avut societate în Manhattan, plăteam bine și mason. Am văzut, dar am zis să nu întreb. Da domnule, am rang 33 din 33, care e problema? Dar nu colaborez cu masoneria, pentru că am văzut ce golănii și am zis bă, ca să faceți prostioare să furați 3 lei să împărțiți la 5, sunteți proști”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 02-04-2023 18:23