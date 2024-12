Klaus Iohannis, bilanț la final de mandat. Mesajul președintelui pentru români la ultima recepție de Ziua Națională

Klaus Iohannis, președintele României: „România, românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. Și suntem, suntem bine integrați în Uniunea Europeană, suntem bine poziționați și foarte respectați în NATO, dar ca să rămână așa, trebuie să votăm așa.Eu am votat pentru o Românie europeană”.

Președintele României a vorbit și aseară, la Palatul Cotroceni, despre cât de importante sunt alegerile parlamentare și prezidențiale. Klaus Iohannis a făcut și un bilanț al celor două mandate ale sale, de șef al statului.

Klaus Iohannis, președintele României: „Ştiu că am făcut greşeli, unele alegeri în care am investit speranţă şi încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulţumit şi pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: