Klaus Iohannis și-a cerut iertare de la români: „Ştiu că am făcut greşeli (...) iar pe unii dintre dvs. v-am dezamăgit”

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, sâmbătă seară, la recepţia de Ziua Naţională a României, că le cere iertare românilor pentru greşelile făcute, transmite Agerpres. „Ştiu că am făcut greşeli, unele alegeri în care am investit speranţă şi încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dvs v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemulţumit şi pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient. Timpul nu poate fi dat înapoi, dar vă asigur că la baza tuturor eforturilor şi acţiunilor mele a stat un singur lucru: identificarea celor mai bune soluţii pentru securitatea, bunăstarea şi prosperitatea României”, a afirmat el.

Iohannis a vorbit despre realizări, la final de mandat:

„Am fost un promotor fervent al statului de drept şi m-am angajat să lupt pentru o justiţie independentă, pentru că doar prin integritate putem construi o societate în care fiecare cetăţean să se simtă protejat şi respectat. Finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, un obiectiv al României, a însemnat un succes semnificativ pentru noi toţi şi a reconfirmat angajamentul proeuropean puternic şi progresele pe care ţara noastră le-a făcut în domeniul reformei justiţiei şi al luptei împotriva corupţiei. Am convingerea că, pentru un om de stat, dincolo de opţiunile sale personale, prioritar este să decidă astfel încât, mai ales într-un context cu crize suprapuse şi cu un război la graniţă, viitorul naţiunii sale să nu fie compromis de instabilitate, ţara să se poată dezvolta, economia să poată creşte, instituţiile să se modernizeze, iar cetăţenii să fie în mod real apăraţi în faţa oricăror ameninţări.”

Deplasările lui Iohannis

Iohannis a cheltuit numai în anul 2023 peste 40 de milioane de lei, cu 24,5 milioane de lei mai mult decât în 2022, pentru deplasările în străinătate.

Întrebat fiind despre călătoriile sale în străinătate, Klaus Iohannis a declarat că respectă legea și a preferat să fie ironic: „Nu ştiu cum definiţi un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică”.

Un avion Gulfstream G550 poate să coste 61 de milioane de dolari și chiar mai mult, în funcție de dotările sale.

Luxul și fiabilitatea aeronavei sunt apreciate de către cei mai puternici și mai bogați oameni din lume, un avion Gulfstream G550 fiind deținut și de către Elon Musk, potrivit Business Insider.

