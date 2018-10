Kelemen Hunor: Se poate aplica ordonanţa privind predarea limbii române la clasele minorităţilor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că modificarile ordonanţei privind predarea limbii române la clasele minorităţilor ar putea fi aplicate din acest an, relatează News.ro

”În ceea ce priveşte acea dispută că ordonanţa de urgenţă care corecta greşeala ministrului Educaţiei din august nu se poate aplica, nu este adevărat. Se poate aplica, noi am prevăzut în articolul III exact acest lucru despre care vorbesc unii care doresc blocarea sistemului de învăţământ la acest nivel. Noi am prevăzut că se poate aplica în acest an şcolar, în acest an calendaristic, nu trebuie să aşteptăm nimic. Cei care apasă şi vorbesc despre acest subiect nu vor decât blocare, nu ştiu ce intenţii au, dar sigur că nu sunt preocupaţi de copii, de învăţători, de părinţi, doar de alte interese, pentru mine obscure”, a spus Kelemen Hunor, citat de News.ro.

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 27 septembrie, Ordonanţa de Urgenţă prin care a fost abrogat articolul privind predarea limbii române pentru minorităţile naţionale, măsură cerută de UDMR şi care a dus la demisia ministrului Educaţiei, Valentin Popa.

Prin OUG s-a stabilit că predarea limbii române în învăţământul primar la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale se va face de către cadrele didactice de la clasele respective. UDMR a transmis, după adoptarea OUG, că prin anularea articolului referitor la predarea limbii române Guvernul a acceptat argumentele copiilor, părinţilor maghiari, cadrelor didactice şi ale UDMR şi a înţeles că măsura instituită de ministrul Educaţiei a fost neîntemeiată şi inadecvată din punct de vedere profesional.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer