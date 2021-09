Kelemen Hunor, la congresul UDMR: „În 13 ani, am schimbat 13 guverne. Unde să mai fie, și loc de eficiență”

StirilePROTV

„În 13 ani, am schimbat 13 guverne. Unde să mai fie, și loc de eficiență”. Sunt vorbele lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, singura formațiune care a rămas constant la guvernare, în ultimii ani.

Declarația a fost făcută, la congresul partidului, unde a fost prezent și Florin Cîțu, care i-a replicat zâmbind: „Vă asigur că vom rămâne la guvernare, patru ani”.

Premierul intenționează să refacă alianța cu USR înainte de împlinirea termenului constituțional ,care l-ar obliga să obțină un vot de încredere, în parlament.

Liderul UDMR a facut aceasta declaratie in fata colegilor de partid si a invitatilor reuniti in congresul formatiunii. Premierul i-a raspuns facand aluzie la USR PLUS, partid cu care a impartit guvernarea pana saptamana trecuta.

„Acesta e guvernul care va rupe acest ciclu. O sa stam la guvernare 4 ani de zile. E important ca partenerul pe care il ai nu se tanguie, nu si ia jucariile si pleaca acasa”, a declarat Florin Cîțu.

Cu o motiune de cenzura tergiversata si cu cinci portofolii ocupate de ministri interimari, Guvernul are numai doua optiuni descrise de liderul UDMR.

„Trebuie sa facem un efort comun si sa punem pe picioare coalitia. coalitia inseamna dialog, compromise. A doua optiune e un guvern minoritar”, a mai spus Kelemen Hunor.

Doar ca varianta unui guvern minoritar presupune negocierea tuturor proiectelor cu partidul condus de Marcel Ciolacu, PSD. Ar fi ultima solutie luata in calcul de liberali si de aceea spera sa aduca USR PLUS inapoi la guvernare inainte ca ministrilor sa le expire interimatele. Florin Citu nu si-ar dori sa ma ajunga la un vot de incredere in Parlament. Spune ca exista si o alta solutie.

„Merg doar ministri care trebuie sa fie numiti, nu trebuie sa mearga Guvernul. E foarte simplu, asta este”, a mai declarat Florin Cîțu.

Liderii USR PLUS au declarat clar ca nu vor intra la negocieri cu PNL atata timp cat Florin Citu este prim-ministru. De aceea, susrse politice, au aratat ca nu este exclus ca actualul premier sa fie retras din fruntea executivul dupa data de 25 septembrie, cand este programat congresul PNL.