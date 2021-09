Ciolacu, la congresul UDMR: ”A rezistat PSD cu plăcuţa suedeză, nu văd o problemă cu plăcuţele bilingve”

Agerpres

Preşedinte Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a încercat să facă o glumă, vineri, la congresul UDMR de la Sângeorgiu de Mureş, unde a fost invitat să susțină un discurs.

El a susținut că a fost întrebat ce părere are despre plăcuţele bilingve şi a răspuns că PSD "a rezistat" cu plăcuţa suedeză, astfel că nu vede o problemă cu plăcuţele bilingve.

"Am în continuare privilegiul să mă adresez româneşte, dar cred că indiferent cum ne adresăm astăzi în faţa dumeavoastră suntem români şi creştini. În drum spre domnul primar şi să particip la congresul UDMR am oprit la Peco şi m-a întrebat un om ce părere am de plăcuţele bilingve. A rezistat PSD cu plăcuţa suedeză, nu văd o problemă cu plăcuţele bilingve”, a spus Ciolacu, potrivit News.ro.