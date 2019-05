Kelemen Hunor: Coaliţia nu a cerut sprijinul UDMR pentru o restructurare guvernamentală

Inquam

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că actuala Coaliţie nu a cerut sprijinul parlamentarilor UDMR pentru o eventuală restructurare guvernamentală.

El a mai spus că "nu înţelege" raţionamentul unei restructurări în momentul de faţă.

"Nu au cerut punctul nostru de vedere, nici sprijin, nimic. (...) Ei au majoritate, s-a demonstrat astăzi şi la Cameră, şi la Senat. Dacă vor restructurare, fac. Dacă nu vor, nu fac. Eu nu înţeleg, în acest moment, raţionamentul unei restructurări", a spus Kelemen la Senat, potrivit Agerpres.

Parlamentarii UDMR nu au participat la votul din Cameră şi din Senat pentru numirea celor doi judecători la Curtea Constituţională, deşi au fost prezenţi în sală, a precizat, marţi, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

"Votul a fost identic, nu am participat la vot nici la Cameră, nici la Senat. Am spus prezent, nu votăm. În primul rând, am vrut să arătăm că şi fără noi funcţionează majoritatea. Pe de altă parte, nici nu a existat o solicitare expresă să votăm candidaţii lor", a afirmat Hunor la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, nu au fost discuţii cu reprezentanţii PSD pe tema acestui vot şi nici nu a existat o solicitare din partea social-democraţilor de a le susţine candidatul.

