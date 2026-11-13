Șase oameni au ajuns la spital, pentru că ar fi inhalat substanța toxică, iar unul dintre ei este la terapie intensivă. Măsurătorile au arătat că și în afara zonei industriale concentrația de clor a fost ridicată.

Oamenii care locuiesc în apropierea Chimcomplex au fost avertizați să se adăpostească, să închidă ușile și ferestrele, să astupe gurile de aerisire și să oprească instalațiile de ventilație.

Potrivit autorităților, la ora 8 dimineața, angajații unei societăți de pe platformă au semnalat scăpări de clor dintr-o instalație.

Echipajele de urgență au găsit la fața locului trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, o femeie de 42 de ani era în stare de semiconștiență. Toți au fost duși la spital, unde au mai ajuns încă doi oameni care lucrează pe platforma industrială, dar și un localnic din zonă. Ulterior, unul dintre pacienți a fost externat.

Potrivit măsurătorilor făcute de echipajul CBRN, specializat în intervenții la incidente chimice, biologice, radiologice și nucleare, concentrația de clor din apropierea platformei depășea cu mult valorile maxime admise.

De aceea au fost emise mesajele RO-ALERT și s-a restricționat accesul mașinilor către combinat. Autoritățile au precizat că la peste doi kilometri de platformă, valoarea concentrației era 0. Ulterior, clorul s-a dispersat în atmosferă, iar problema la compresorul care scăpa gaz a fost remediată. În jurul orei 12, oamenii au fost informați că măsurile de protecție pot înceta.