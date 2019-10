Iohannis: „Îmi doresc foarte mult ca moțiunea să fie încununată de succes”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că îşi doreşte foarte mult ca moţiunea de cenzură să fie încununată de succes, iar ”acest guvern eşuat, acest guvern în derută” să plece acasă.

Iohannis a participat, miercuri, la Adunarea Regională a PNL Bucureşti-Ilfov şi a atacat din nou PSD.

Şeful statului a spus că foarte mulţi se întreabă când începe reconstrucţia României, transmite News.ro.

„Începem prima fază mâine, după ce cade Guvernul Dăncilă. Ca să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială şi să nu capete glas cârcotaşii, e plin de ei peste tot, şi acolo, şi acolo, adică şi în stânga şi în dreapta, nu vă faceţi iluzii... Eu îmi doresc foarte mult ca moţiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eşuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă. Iar voi sunteţi cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziţie serioasă, ordonată, până la alegerile parlamentare”, a spus Iohannis.

Şeful statului a afirmat că Guvernul Psd ”face atâta rău României”.

„Cum am putut noi să ajungem să fim conduşi de acest PSD deraiat, debusolat şi să avem un guvern care face atâta rău României. Dragii mei, PSD a condus marea majoritate a anilor din ultimii 30 de ani, dar ce şi-au permis în ultimii trei ani este nemaivăzut şi nemaiauzit. PSD-ul, în realitate, este principala piedică în dezvoltarea României, PSD-ul

a ajuns la putere după alegeri, fiindcă lumea nu s-a dus şi - dacă vrem să fim foarte sinceri - poate şi noi puteam să lucrăm mai mult, să fim mai activi, să fim mai convingători şi să-i ducem pe români la vot în decembrie 2016. Poate de data aceasta reuşim un pic mai mult fiindcă ne-am săturat cu toţii de acest PSD, care a promis marea cu sarea românilor şi imediat după ce au ajuns la putere s-au apucat să facă ce ştiu ei mai bine: să ocupe funcţii în stat cu persoane de multe ori incompetente, dar de fiecare dată supuse conducerii PSD-iste. S-au apucat, dragii mei, să te destructureze şi să acapareze marile sisteme publice ale României şi ce au realizat? Au realizat ceva inimaginabil. O involuţie a României într-o perioadă în care am fi avut atâtea şanse de dezvoltare, am fi putut, dacă nu ne-am fi împiedicat de acest PSD, să fim în rând cu naţiile mari ale Europei. Europa ne respectă, Europa ne doreşte”, a mai afirmat şeful statului.



Acesta susţine că PSD a ”condus pe contrasens” şi doar intervenţia sa a făcut ca lucrurile să nu fie mai rele.

„PSD-ul a intrat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii şi acolo au rămas şi ne-au blocat. Ce am făcut eu în acest timp? Eu am făcut tot ce a putut să facă preşedintele României. Nu îmi place să mă laud, nu sunt omul cuvintelor mari, dar dacă tot ne-am uitat la filme video, pe cei doi elefanţi de la început, i-am alungaţ, nici amnistie şi graţiere nu au reuşit, nici codurile penale nu au reuşit să le strice aşa cum şi-au imaginat şi să nu credeţi că nu au reuşit fiindcă le-a venit mintea la cap, m-am suit eu în capul lor. Şi legile justiţiei, mai ştiţi de câte ori le-am trimis înapoi în Parlament, la Curtea Constituţională? Nu au ieşit perfecte, dar au ieşit totuşi departe de ce şi-au propus ei. A rămas treaba cu secţia specială de rezolvat, o rezolvăm şi pe asta”, a mai spus Iohannis.

Şeful statului a făcut referire şi la vioenţele din 10 august.

„PSD-işti chiar au încercaat să se răzbune pe români, fizic, nu la figurat, la propriu. Vă amintiţi într-o zi de august, 10 august, români paşnici, cu familie, cu copii, s-au dus în Piaţa Victoriei să îşi strige nemulţumirea şi au fost întâmpinaţi de jandarmi echipaţi pentru război urban şi au fost trataţi cu bâte şi cu gaze lacrimogene şi PSD-iştii au spus că nu ei, că ei au fost plecaţi în provincie. Aşa au încercat PSD-iştii să înăbuşe nemulţumirile românilor. Nu au reuşit. Românii le-au arătat în 26 mai, românii nu au mai stat acasă s-au dus la vot şi a câştigat Partidul Naţional Liberal. Dragii mei, haideţi să ne mobilizăm şi pentru prezidenţiale şi pentru locale şi pentru parlamentare. Şi vă spun ceva. Eu îmi doresc foarte mult ca toate aceste alegeri să le câştigăm împreună, împreună pentru o Românie normală, pentru o Românie normală, dragii mei, cu instituţii care pun în centrul preocupării cetăţeanul, nu invers, pentru o justiţie dreaptă, pentru educaţie performantă, pentru un sistem de sănătate care pune pacientul în centru, pentru autostrăzi, pentru spitale noi, pentru şcoli noi, pentru respectul pentru român, pentru o Românie normală. Este prea mult ce îmi doresc eu pentru românii mei, pentru ţara mea? Este România normală prea mult? Şi vă spun nu. Fiecare român îşi doreşte şi are dreptul să trăiască şi să muncească într-o Românie normală. Să o facem. La treabă, dragii mei”, a mai afirmat Iohannis.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!