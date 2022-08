Iohannis, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: Această agresiune rusească nejustificată şi ilegală trebuie să înceteze

"Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, reiterez sprijinul puternic şi solidaritatea României cu Ucraina şi cu bravul popor ucrainean care îşi apără cu curaj ţara", a scris Klaus Iohannis, într-un mesaj în limba engleză pe Twitter.

"Această agresiune rusească nejustificată, neprovocată şi ilegală trebuie să înceteze! România este alături de Ucraina", mai spune Iohannis.

On #Ukraine’s Independence Day I reiterate Romania’s strong support and solidarity with Ukraine and the brave Ukrainian people who are courageously defending their country. This unjustified, unprovoked and illegal Russian aggression must stop! We ???????? stand with Ukraine ????????!