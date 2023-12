Iohannis, mesaj de Anul Nou: Finalul de an este şi o bună ocazie pentru a privi spre viitor cu optimism şi încredere

"Dragi români, pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an reflectăm la ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar şi pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat împreună vremuri de adâncă încercare şi profunde incertitudini. Cu un război încă în desfăşurare la graniţele noastre, România a rămas o ţară sigură. Suntem membri ai NATO, avem cele mai mari garanţii de securitate din istorie şi astfel fiecare dintre noi este apărat în faţa oricărei posibile ameninţări. Am reuşit să menţinem o guvernare stabilă care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educaţie, la sănătate, la infrastructură şi administraţie", a spus Iohannis în mesajul de anul nou.

El a adăugat că România are "o economie robustă" şi şi-a consolidat independenţa energetică, inclusiv prin folosirea tehnologiilor verzi care protejează mediul.

"Finalul de an este şi o bună ocazie pentru a privi spre viitor cu optimism şi încredere. Avem un uriaş potenţial de dezvoltare, iar anul electoral 2024 ne va pune în faţa unor opţiuni care vor marca destinul ţării noastre. De aceea, pentru a reuşi să transformăm România în ţara pe care ne-o dorim, este vital să ne exercităm dreptul de vot la toate rundele de alegeri care vor urma. Să întâmpinăm aşadar anul 2024 cu speranţă şi cu convingerea că împreună putem depăşi orice obstacol. În acest spirit al unităţii şi al solidarităţii, vă urez tuturor un an nou cu sănătate, plin de bucurii şi împliniri! La mulţi ani!", a spus şeful statului.

Mesaje de Anul Nou au mai transmis și premierul Marcel Ciolacu și preşedintele senatului, Nicolae Ciucă.

Premierul trece în revistă unele dintre măsurile luate în acest an – reducerea inflaţiei, plafonarea preţurilor la unele alimente, reducerea cheltuielilor buhetare – dar apreciază că mai sunt lucruri de făcut şi în anul care urmează.

”Dragi români, 2023 a fost un an cu multe provocări pentru România. Am încercat împreună să le depăşim. Pe unele, cred că am reuşit. Cea mai importantă provocare pentru mine, şi misiunea mea ca premier, a fost protejarea nivelului de trai al românilor”, a transmis, duminică, Marcel Ciolacu.

Acesta afirmă că s-au luat măsuri împotriva creşterii preţurilor.

”Ştiu că nu este suficient, preţurile sunt încă mari pentru mulţi dintre dumneavoastră. Mai mult, am investit în producţia românească. Doar aşa vom putea Cumpărăr Românește produse din România! Şi vom putea susţine fermierii şi antreprenorii români. Aşa cum am promis, am redus semnificativ inflaţia şi am speranţa că anul viitor va scădea şi mai mult. Am renegociat şi am modificat PNRR-ul. Am scos procentul de 9,4 la sută prin care pensiile ar fi fost îngheţate până în 2070. Aşa putem să creştem pensiile de două ori anul viitor. La 1 ianuarie cu 13,8 la sută şi în septembrie prin recalculare. Pensionarii care au muncit şi contribuit în egală măsură vor primi în sfârşit pensii egale”, a mai transmis premierul.

Iar președintele PNL Nicolae Ciucă apreciază căm avem datoria să le lăsăm generaţiilor viitoare ”o Românie mai bună, mai dezvoltată şi mai sigură”.

”Ne aflăm, împreună, în fața unei noi etape, a unui nou an, pe care avem datoria să-l transformăm în punct de plecare pentru un viitor al dezvoltării. Un viitor în care primează iubirea de țară și un respect profund pentru istoria și tradițiile noastre, pentru democrație și pentru valorile europene şi în care tot ceea ce facem e cu gândul la copiii noștri şi la noile generații”, a transmis liderul PNL.

”Vă doresc un an nou plin de realizări și bucurii. Să aveți sănătate și liniște, alături de familii și de toți cei dragi. La mulți ani”, a mai transmis Ciucă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 31-12-2023 12:42