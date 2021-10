Iohannis îi dă replica lui Ciolacu: ”Este aproape imposibil de declanşat alegeri anticipate”

Preşedintele Klaus Iohannis susține că, în realitate, este aproape imposibil să se declanşeze alegeri anticipate în România.

El a făcut aluzie la declarațiile liderului PSD Marcel Ciolacu, spunând că "un partid tot defilează" cu acest tip de alegeri și că i se pare "mai degrabă o formă de eschivă decât altceva".

"Declanşarea alegerilor anticipate este o chestiune care se discută aşa teoretic demult în România, însă Constituţia noastră este construită pentru a garanta stabilitatea parlamentară. Este, în realitate, aproape imposibil de declanşat alegeri anticipate, nemaivorbind de faptul că probabil nici nu este de dorit, nu suntem nici măcar la un an distanţă de alegerile parlamentare. Ce ar aduce? Aceleaşi partide probabil cu aceleaşi procente, poate puţin-puţin modificate, ceea ce ne-ar aduce exact înapoi în situaţia în care suntem astăzi. În teorie, în Constituţie sunt prevăzute astfel de alegeri, însă ele constituţional nu sunt bine definite şi nu au avut loc niciodată până acum din aceste considerente. Faptul că un partid tot defilează cu alegeri anticipate mi se pare mai degrabă o formă de eschivă din partea acestui partid decât altceva", a declarat Iohannis.

Ciolacu: După ce trece acest val patru, să organizăm alegeri anticipate

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că singura soluţie pentru ieşirea din criza politică este organizarea de alegeri anticipate după ce va trece valul patru al pandemiei, dar că pentru acest lucru este nevoie de o majoritate şi de acordul preşedintelui Klaus Iohannis.

"Din punctul nostru de vedere, în acest moment, nu mai avem ce face, decât să ne întoarcem la popor, la votul românilor, care să hotărască cine trebuie să conducă România în următoarea perioadă. (...) Majorităţile într-o democraţie hotărăsc. O majoritate a hotărât, cu 281 de voturi, ca domnul Cîţu să plece acasă. Aşa-i în democraţie. Tot majorităţile hotărăsc ce fac de acum încolo. Dacă vrem să intrăm într-un bâlci politic, cu propuneri mascate, ca să ajungă Cîţu, cu o mascaradă, în timp ce românii au cu totul şi cu totul altă agendă, domnul Iohannis hotărăşte, pentru că este atributul domniei sale. Noi am venit cu o propunere foarte clară, şi am văzut că a fost îmbrăţişată şi de AUR, dar e insuficient pentru a crea o majoritate. Să învestim pe o perioadă limitată un guvern de specialişti, să avem un acord, când vom avea o majoritate, inclusiv cu preşedintele României, să-şi asume acest lucru, ca după ce trece acest val patru, să organizăm alegeri anticipate. (...) E posibil ca până la consultări să se creioneze o astfel de majoritate care doreşte alegeri anticipate", a declarat Marcel Ciolacu miercuri seară, la B1 TV, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a opinat că fosta coaliţie de guvernare a funcţionat pe baza unei "înţelegeri pe bani şi ministere" şi nu a unui program politic.

"Din punctul meu de vedere, această coaliţie nu mai putea să funcţioneze. Pe această coaliţie nu i-a unit un program politic sau un program de guvernare coerent, anticipând ce se întâmplă în economie şi în sănătate. A fost o înţelegere pe bani, pe ministere, pe rude puse în funcţii, tot ce au promis că vor schimba în actul de guvernare", a susţinut Ciolacu.

El a precizat că în acest moment România se confruntă cu patru crize şi a dat vina pe preşedintele Iohannis pentru acest "stat eşuat".

"Mă bucur că a trecut moţiunea PSD, care n-a ascuns adevărul, că şi USR PLUS a guvernat cot la cot aceste opt luni, nouă luni, cu PNL. Mă bucur că şi cu ajutorul lor am trecut această moţiune. Mă bucur nu neapărat pentru pesedişti sau pentru mine personal, mă bucur pentru români. Dacă ne uităm la cifre, faptul că s-a ajuns la 72% neîncredere a românilor în actualul guvern (...) avem de-a face cu un stat eşuat. Marea problemă e că acest stat eşuat este condus de şapte ani de către Klaus Iohannis. De asemeni, această coaliţie este o invenţie a lui Klaus Iohannis. Este guvernul său. Şi am ajuns în această situaţie, cu patru crize, o criză de sănătate, pandemică, care normal că a generat o criză economică, accentuată de către un guvern incompetent, şi criza pandemică la fel, fără să ia măsuri din timp. Avem de-a face cu un guvern care intervine pompieristic, când nu mai au ce face românii, cum se întâmplă şi acum cu valul patru. Şi-am nimerit şi într-o criză socială şi mai avem şi o criză politică", a spus Ciolacu.

El a conchis că, la acest moment, cea mai stabilă forţă politică din România este PSD.