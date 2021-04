Iohannis, despre incendiul de la spitalul din Slatina: ”Semnalul de alarmă este clar”

Preşedintele Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, la aflarea veștii că un nou incendiu s-a produs la un spital. Șeful statului a afirmat că este nevoie de reformă în domeniul Sănătăţii, iar spitalele trebuie să fie mai performante şi mai sigure

Președintele a aflat despre incendiul de la spitalul din Slatina în timp ce se afla în vizită la un centru mobil de vaccinare din comuna Afumaţi, judeţul Ilfov.

"Înainte de a ajunge la centru, am primit o veste tristă şi am fost pe telefon să am ultimele date. Există un incendiu la Spitalul de psihiatrie din Slatina. Datele de până acum ne arată că nu sunt persoane grav rănite, persoanele care au fost în incintă au fost evacuate şi pompierii abia acum intră să vadă dacă nu cumva a mai rămas cineva. Deci, situaţia definitivă va fi prezentată de cei care sunt acolo. Dar, deocamdată, din fericire, nu este aşa de grav cum ar fi putut să pară chiar la început. Însă semnalul de alarmă este clar. Este nevoie de reformă, trebuie să intervenim, trebuie să facem spitalele mai performante mai sigure şi despre aceste lucruri voi vorbi mai in-extenso probabil în această seară când cred că vom avea ceremonia pentru un nou ministru al Sănătăţii", a declarat Klaus Iohannis.

Un incendiu a izbucnit miercuri la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean din Slatina, fiind activat planul roşu de intervenţie.

Acolo erau internați 37 de pacienți. Șase persoane s-au intoxicat cu fum.