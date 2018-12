Ce șanse are PSD cu plângerea pentru trădare împotriva lui Iohannis: ”Să fim serioși!”

Deși Liviu Dragnea le-a cerut colegilor să depună o plângere împotriva lui Klaus Iohannis pentru înalta trădare, de la cerere la realitate pare cale lungă.

”Să fim serioși, nu avem de unde să strângem 310 voturi", au declarat pe holurile Parlamentului pesediștii mandatați să scrie plângerea.

Și asta pentru că o astfel de decizie se ia cu două treimi din numărul total al aleșilor, conform Constituției.

Opoziția, dar și analiștii politici, îl acuză pe Dragnea că nu urmărește decât să înlocuiască un scandal cu un altul.

Social-democrații îi reproșează lui Klaus Iohannis că a criticat Guvernul că nu e capabil să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Dar îl acuză și că ar fi instigat la distrugerea ordinii constituționale și că nu își exercită prerogativele de mediator.

Liviu Dragnea, președinte PSD: "Vă rog că după anul nou să depuneți acea plângere de înaltă tradare împotriva lui Klaus Iohannis."

Constituția are prevederi clare privind punerea sub acuzare a președintelui. Demersul trebuie să fie inițiat de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor. Aceștia trebuie să adopte o propunere ce i se aduce imediat la cunoștință șefului statului că acesta să se poată apară.

În tot acest timp, președintele ar fi suspendat din funcție. Mai departe, Parlamentul trebuie să adopte cu două treimi o hoțărâre prin care șeful statului este pus sub acuzare pentru înalta trădare. În acest moment, social-democrații nu sunt convinși că pot strânge cele 310 voturi, așa cum le-a cerut șeful lor.

Daniel Suciu, lider grup PSD din Camera Deputaților: "Nu avem de ce să avem acum două treimi, pentru că nu avem un astfel de document".

Social-democrații susțin că ar fi scris deja un document care urmează să fie analizat de conducerea partidului, care va lua și decizia finală. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegream spune însă că niciun politician nu poate fi pus sub acuzare pentru o declarație politică.

Augustin Zegrean fost președinte CCR: "Votul de hotărâre să se dea cu două treimi din numărul total. Să fim serioși, e o joacă cu vorbele. Efectiv s-ar face de râs cei care ar face așa ceva. Ce i se reproșează președintelui nu e o infracțiune, e o declarație politică".

Potrivit Codului Penal, infracțiunea de înalta trădare comisă de președinte sau de către un alt membru al CSAT se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață. Însă faptele ar trebui să fie extrem de grave.

Pot fi incriminați cei care divulgă secrete de stat, știrbesc unitatea, independența sau suveranitatea țării sau ajută armata unui stat străin să ocupe teritoriul țării.

