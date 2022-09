Iohannis, către președintele Ungariei: ”Proiectele de interes să fie realizate în România doar în urma unui acord”

De asemenea, șeful statului român a subliniat faptul că este important ca aceste proiecte să nu fie discriminatorii pe baza etniei şi să fie conform dreptului român, european şi internaţional.

"Am reiterat importanţa dialogului pentru rezolvarea în plan bilateral a tuturor aspectelor de interes şi evitarea abordărilor unilaterale care nu pot duce la soluţii sustenabile. Este fundamental ca proiectele de interes să fie realizate în România doar în urma unui acord al României, să nu fie discriminatorii pe baza etniei şi să fie conform dreptului român, european şi internaţional. În acest context, am evocat din nou convingerea noastră profundă că persoanele care aparţin minorităţilor naţionale contribuie la crearea şi consolidarea unor punţi de legătură între statul de cetăţenie, singurul care are răspunderea pentru protecţia drepturilor acestora şi statul a căror origine etnică o împărtăşesc", a spus Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, după întâlnirea cu preşedintele Ungariei, Katalin Novak.

El a arătat că printre subiectele abordate în discuţiile cu omologul ungar s-a aflat şi cel al vizitelor în România ale oficialilor din ţara vecină.

"Am subliniat foarte clar poziţia constantă şi principială a părţii române care se referă la necesitatea unui discurs public în logica şi spiritul Parteneriatului nostru strategic şi ale Tratatului politic de bază", a subliniat Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.

Şeful statului a asigurat-o pe Katalin Novak de întreaga disponibilitate a autorităţilor române şi a sa personal pentru consolidarea dialogului şi a cooperării bilaterale.

"România urmăreşte ca această cooperare cu Ungaria, un stat vecin important, să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi să aibă o dinamică pozitivă, de dezvoltare şi aprofundare, în interesul cetăţenilor celor două ţări, indiferent de originea etnică. Pentru a atinge acest rezultat, este necesar ca ambele părţi să confere o reală valoare unui instrument fundamental pentru relaţiile noastre bilaterale - Parteneriatul Strategic dintre România şi Ungaria, care se află în 2022, în acest an, într-un moment aniversar - 20 de ani de la lansarea acestuia. România este pregătită să facă acest lucru şi contez pe doamna preşedinte Novak în acelaşi sens, astfel încât să transformăm în realitate proiectele de interes pentru statele şi cetăţenii noştri", a spus Iohannis.

Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat şi oportunităţile de dezvoltare a cooperării economice şi sectoriale.

"Este îmbucurător că în 2021 şi în prima parte a acestui an am înregistrat deja o creştere semnificativă a schimburilor comerciale bilaterale", a declarat Iohannis.

El a menţionat că printre cele mai stringente teme de actualitate se află şi securitatea aprovizionării cu energie şi că, pe lângă discutarea perspectivelor proiectelor de cooperare în plan bilateral, în interesul ambelor state, a susţinut poziţia României privind importanţa unui răspuns unitar, coordonat şi urgent la nivelul Uniunii Europene în această privinţă.

"Am arătat că în actualul context se impune eliminarea, cât mai curând posibil, a dependenţei energetice a Uniunii Europene şi a statelor membre de Rusia. Este necesară continuarea dezvoltării proiectelor de infrastructură în interiorul Uniunii, prin consolidarea interconectărilor şi a capacităţilor de stocare, în paralel cu diversificarea importurilor energetice şi consolidarea producţiei energetice europene. Pe de altă parte, în context european, îmi exprim speranţa că vor fi găsite cele mai bune şi adecvate soluţii în dialogul în curs dintre instituţiile europene şi Ungaria", a afirmat şeful statului.

07-09-2022