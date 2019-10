Ioan Mircea Paşcu: ”Mi-am anunţat candidatura la postul de comisar al României”

Fostul europarlamentar Ioan Mircea Paşcu afirmă că şi-a anunţat candidatura la postul de comisar al României pe transporturi şi că premierul Viorica Dăncilă este la curent cu candidatura sa.

”Doresc să fac public faptul că mi-am anunţat candidatura la postul de comisar al României pe transporturi, inclusiv mobilitate militară. Doamna Prim-Ministru este la curent cu candidatura mea”, a scris Paşcu pe Facebook.

El afirmă că în calitate de comisar desemnat in Comisia Juncker, declaraţia sa de interese a fost evaluată de Comisia JURI, care nu a depistat nicio neregulă.

De asemenea, subliniază faptul că a activat 14 ani in Parlamentul European, ultimii 5 ani, in calitate de vicepreşedinte al acestui for.

”Experienţa mea in domeniul militar, dobândită ca secretar de stat in MApN, preşedinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, precum şi de ministru al apărării îmi conferă capacitatea necesară gestionarii pachetului de “mobilitate militara”; acesta reprezintă principalul domeniu de colaborare in relaţia UE-NATO, relaţie care a făcut obiectul raportului meu din Parlament. Ced ca numele meu nu va ridica probleme la Cotroceni, asa cum nu a ridicat când am fost nominalizat iî locul Corinei Cretu”, spune Paşcu.