Încă un scandal cu George Simion. Ministrul Virgil Popescu a amânat o conferință de presă din cauza lui

Un secretar de stat a venit şi a anunţat amânarea conferinţei, motivând că sunt prezente persoane care nu au fost acreditate pentru eveniment.

”A fugit ministrul, a fugit Virgil, a fugit hoţul”, a spus George Simion despre absenţa ministrului Popescu la conferinţa de presă.

Întrebat de jurnaliști de ce a procedat în acest fel, liderul AUR a afirmat că ministrul Energiei evită să îi răspundă la întrebările pe care i le-a adresat în calitate de parlamentar.

”Pentru că am apelat la alte instrumente parlamentare și domnul Virgil Popescu nu a venit să răspundă, de exemplu, despre taxa de soare în Parlamentul României. Așteptăm să auzim de la ministrul Virgil Popescu explicații. Nu vrea să vină în fața românilor să dea explicații. Nu am nicio problemă. Îl aștept, poate vine. Am solicitat, am 10 intrări consecutive în Ministerul Energiei, cerând audiențe la ministrul Energiei și de fiecare dată ministru nu a dorit să participe.

Așteptăm să vedem probabil cum ne vor escorta afară, ca membru al Parlamentului, ca demnitari, cum ne vor escorta din Ministerul Energiei, până ne vor explica și nouă cum e cu taxa pe soare”. - a spus Simion.

Liderul AUR a mers, ulterior, prin clădire, intrând în mai multe birouri, încercând să-l găsească pe ministrul Energiei.

”Am venit să îl întrebăm pe ministrul Popescu ce este cu taxa pe soare. Nu suntem violenţi, batem la uşă. Până ajunge ordonanţa în Parlament o să îşi producă efectele”, a mai spus Simion.

Conflictul George Simion - Virgil Popescu

Ministrul Virgil Popescu este una dintre țintele mai vechi ale deputatului AUR George Simion.

La începutul anului 2022, Parchetul General s-a autosesiat după o agresiune în Parlamentul României între George Simion și Virgil Popescu, și a deschis un dosar penal.

Reprezentanții Parchetului General au susținut că George Simion l-a agresat pe ministrul Energiei.

"În fapt, în urma materialelor de presă apărute în ziua de 7.02.2022, s-a reținut că numitul George Simion, deputat în Parlamentul României, în timpul ședinței Camerei Deputaților din aceeași zi s-a deplasat la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul Energiei își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, agresându-l pe acesta", se mai arată în document.

Un alt incident între cei doi a avut loc pe aeroportul din Viena, unde Simion i s-a adresat lui Popescu cu formula ”hoţul Virgil”, spunându-i ca a venit la ”stăpânii de la OMV”. În replică, ministrul Energiei l-a numit din nou ”trompetă rusească” şi l-a întrebat dacă a fost trimis de Putin la Viena.

Nu în ultimul rând, Simion l-a hărțuit pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe holurile Palatului Parlamentului, fără să-i pese că este filmat de jurnaliști.

Sursa: News.ro, Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-12-2022 13:04