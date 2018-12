Guvernul sesizează CCR pentru că președintele Iohannis amână numirile la Dezvoltare şi Transporturi

Social-democrații îl reclamă din nou pe Kaus Iohannis la Curtea Constituțională. Decizia a fost comunicată de premierul Viorica Dancilă, după o întâlnire cu Liviu Dragnea.

Motivul ar fi refuzul președintelui de a a acepta nominalizările PSD pentru ministerul Transporturilor și cel al Dezvoltării. Iohannis a anunțat miercuri seară că mai analizează încă propunerile făcute de PSD de "ochii lumii".

La întâlnirea dintre Dancila și Dragnea a participat și Olguța Vasilescu, propusă pentru ministerul Dezvoltării și rămasă deocamdată în afară Guvernului.

"Domnul preşedinte a spus că încă mai analizează, până săptămâna viitoare nu va nicio decizie. Deci ne vedem obligaţi să facem această sesizare la Curtea Constituțională, pentru că avem în față o perioadă foarte grea, o perioadă în care Guvernul trebuie să se prezinte așa cum trebuie pentru a avea o președinție de succes și nu ne putem juca cu astfel de lucruri", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

"Preşedintele a spus că o să mai analizeze până săptămâna viitoare. Dacă îmi dădea o dată, vă spuneam. Da, mâine vom sesiza CCR", a mai spus premierul.

Social-democrațîi îl acuză pe șeful statului că blochează activitatea Guvernului. Ministerul Transporturilor va rămâne fără șef pentru că îi expiră interimatul lui Lucian Șova.

Olguța Vasilescu, deputat PSD: "Deci mâine vom avea un minister blocat. Nu mă întrebați pe mine cât de încet gândește Iohannis, cred că ar trebui să întrebați la Cotroceni"

Lucian Șova a anunțat însă că ministerul o duce bine și nu e în niciun caz în pragul blocajului. El a demisionat pe 22 noiembrie, după ce colegii de partid i-au cerut insistent să plece.

Lucian Șova, ministrul Transporturilor: "Până la apariția unui decret prezidențial de eliberare din funcție, sunt Lucian Șova și sunt ministrul Transporturilor. Știu bine ce fac și fac bine ce știu"

Klaus Iohannis a declarat că demisia devine efectivă abia după ce el semnează decretul de revocare, iar actul este publicat în monitorul oficial. Constituția nu prevede un termen în care șeful statului să se pronunțe în legătură cu remanierea, iar Iohannis a anunțat că încă mai analizează propunerile.

Aceeași situație este și la Dezvoltare, minister condus de demisionarul Paul Stănescu. Nici demisia lui nu a fost acceptată de Iohannis. PSD i-a propus pentru ministerul Transporturilor pe Mircea Drăghici, un apropiat al lui Liviu Dragnea, iar la dezvoltare, pe Lia Olguța Vasilescu.

Liderii PSD se vor reuni la începutul săptămânii viitoare într-o ședința în care ar putea discuta și despre adoptarea în guvern a unor acte controversate cum ar fi amnistia și grațierea. Însă premierul Dancila a negat totul.

Despre amnistie și grațiere s-a discutat intens în spațiul public, fără că politicienii să își asume adoptarea lor.

Întrebată dacă în opinia sa Klaus Iohannis încalcă Constituţia, Viorica Dăncilă a răspuns:

”Constituţia nu ştiu dacă o încalcă. Probabil şi dânsul este documentat şi va face tot ce este posibil să nu încalce Constituţia. Importantă este responsabilitatea pe care o avem acum, în prag de preluare a Preşedinţiei Consiliului UE. Eu cred că acest lucru impune mai multă responsabilitate din partea tuturor. Nu este un examen pe care îl dă Guvernul României sau Viorica Dăncilă. Este un examen pe care îl dă România şi de modul în care vom gestiona preluarea şi exercitarea preşedinţiei vom fi toţi judecaţi, noi ca ţară”.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că remanierile din ultima perioadă nu au fost făcute pentru o mai bună guvernare, ci "de ochii lumii", precizând că nu a finalizat încă analiza propunerilor privind Ministerul Dezvoltării - Olguţa Vasilescu - şi Ministerul Transporturilor - Mircea Drăghici.

"Nu am finalizat analiza. Dar analizând şi propunerile şi comportamentul guvernamental, pot să vă spun câteva concluzii. Prima concluzie este că acest PSD sub conducerea lui Dragnea nu este capabil să genereze un guvern performant. Am avut două guverne care n-au fost bune şi chiar au fost înlăturate de PSD, suntem la al treilea guvern care nu este cu nimic mai bun. Avem guvernare după guvernare pesedistă slabă. Foarte, foarte slabă. Şi în loc să vină cu oameni pregătiţi, în loc să caute oameni care vin cu competenţe ministeriale, şi-au dat seama că nu reuşesc şi încearcă prin aceste veşnice schimbări şi înlocuiri de miniştri să creeze impresia că se îmbunătăţeşte guvernarea. Eu pot să vă spun că nu se îmbunătăţeşte. Înlocuim oameni slabi cu alţi oameni slabi şi în final au intrat într-un fel de circ.

Nu ăsta este scopul remanierilor şi nu ăsta este scopul guvernării. Eu nu sunt de acord să se continue în acest circ, care vrea să pară că duce la o performanţă, care performanţă guvernamentală din partea PSD nu apare. Prima concluzie este că aceste remanieri nu sunt făcute pentru o mai bună guvernare, ci sunt făcute de ochii lumii şi pentru a crea impresia de preocupare. Aşa nu se poate şi în acest fel nu voi fi de acord să se continue", a afirmat şeful statului în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni, după lansarea în dezbatere publică a rezultatelor proiectului "România Educată".

Întrebat care este soluţia în cazul demisiilor miniştrilor Transporturilor şi Dezvoltării, şeful statului a răspuns că "soluţia este la PSD".

"Nu au decât să vină cu oameni performanţi", a subliniat Iohannis.

