Grapini explică distribuirea mesajului injurios pe Facebook

Europarlamentarul Maria Grapini explică de ce a distribuit pe Facebook o postare despre mitingul românilor din străinătate care conţine mesajul "fără certificat de prost nu puteţi participa".

Grapini spune că a vrut să arate că "nu se poate nimeni erija că reprezintă toată Diaspora".

Maria Grapini a distribuit, miercuri, pe contul său de Facebook, o postare a unui alt utilizator al reţelei de socializare cu mesajul „Informăm diasporenii că taxa de prost se plăteşte la sediul USR. Fără certificat de prost nu puteţi participa la miting". Ulterior, postarea a fost ştearsă de pe contul de Facebook al eurodeputatului.

Maria Grapini a declarat pentru Mediafax că nu ar fi distribuit postarea dacă Ovidiu Grosu, autointitulat organizatorul mitingului de protest al Diasporei, programat să se desfăşoare pe 10 august, în Piaţa Victoria, nu ar fi instigat la violenţă într-un interviu acorda unui post de televiziune.

"Am distribuit pentru a se vedea că nu toată Diaspora are acelaşi punct de vedere. O doamnă din Diaspora a postat acest lucru. Eu am distribuit o singură dată, fără să fac niciun comentariu. Mesajul meu este că nu se poate nimeni erija că reprezintă toată Diaspora. Eu m-am întâlnit cred că mult mai mult decât ăia care înjură pe internet cu români din toate statele, sunt români care-şi văd de treaba lor, care muncesc, sunt corecţi, înţeleg ce înseamnă democraţia, înţeleg că nu atacând jandarmii şi nu violând soţiile demnitarilor cum îndeamnă unii, se rezolvă problema în democraţie, ci prin vot şi alegeri. Dar acum e vară şi probabil au minţile înfierbântate unii. (...)

Din păcate, agresivitatea şi radicalizarea aceasta a societăţii nu duce la nimic bun. Nu schimbările din lună în lună a miniştrilor sau a Guvernului rezolvă problema. Spun foarte clar, poţi să nu fii de acord cu cineva, dar nu înjurând, ameninţând, nu spunând că trebuie să fie sânge pe stradă, că trebuie să omorâm jandarmii, să împuşcăm jandarmii, sau ce mai spunea acel individ. Deci, practic, dacă nu îl auzeam pe acel individ, eu poate nu distribuiam, dar am distribuit să se vadă clar că este de la o doamnă care trăieşte în altă ţară, nu în România", a declarat Grapini.

Întrebată dacă este de acord cu afirmaţia că "fără certificat de prost nu puteţi participa la miting", Grapini a răspuns negativ.

"Nu, nu, nu, dar nu sunt nici de acord cu...pentru că a mai fost un punct care m-a determinat să distribui. Eu am fost la Galaţi într-o problemă şi seara, pe faleză, m-am dus să mă plimb şi un grup de tineri cu tricouri USR m-a oprit şi pe mine, îmi dădea să semnez noaptea pe faleză nişte tabele. Nu sunt de acord totuşi să forţăm nota şi un partid politic să monopolizeze orice nemulţumire a unui cetăţean. Să preia de la cetăţeni problemele, să şi le pună în platforma lor politică, să candideze şi în 2020 să avem şi noi un procent de 90% de ieşire la vot", a declarat Grapini.

Aceasta a adăugat că în democraţie nu se schimbă Guvernele „anarhic, pe stradă".

