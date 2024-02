George Simion, declarație uluitoare despre Republica Moldova, țară în care este interzis: „Urăsc acest stat artificial”

Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV de ce este interzis în Republica Moldova, George Simion a răspuns:

“Pentru activitatea mea unionistă. E subiectul săptămânii. Toată lumea ştie. Toată viaţa mea am fost interzis în Republica Moldova. A anunţat premierul, premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, în loc să urmărească obiectivul unionist al naţiunii române, se ocupă să-şi discrediteze adversarii politici. Eu am o interdicţie şi în Ucraina. Nu vorbeşte nimeni despre extremism. Kelemen Hunor are interdicţie în Ucraina, de exemplu, pentru că a făcut aceeaşi greşeală, ca să zic aşa, pentru că a vorbit despre minoritatea maghiară ale cărei drepturi nu sunt respectate, n-a fost lăsat să intre. Eu am vorbit despre masacrul de la Fântâna Albă şi de la Lunca comis în Al Doilea Război Mondial de sovietici, majoritatea ucraineni. Am spus că ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi autorităţile de la Kiev şi m-am trezit cu această interdicţie în Republica Moldova. A spus premierul că eram bănuit că destabilizez situaţia”.

Preşedintele AUR a precizat că întotdeauna a fost unionist, scrie News.ro.

“Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012. Practic, în mod paşnic, în mod democratic, prin voinţa ambelor părţi, noi pledam pentru unirea celor două state româneşti din prezent, deci, pentru desfinţarea statului Republica Moldova, de facto, o creaţie stalinistă. Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui. E un poet basarabean, Andrei Ciurunga, din Cahul, care a scris o poezie care defineşte foarte bine această situaţie: «Nu-s vinovat faţă de ţara mea / Nu-s vinovat c-am îndârjit şacalii / Şi că am strigat cu sufletul durut / Că nu dau un Ceahlău pe toţi Uralii â / Şi că urăsc hotarul de la Prut». Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori”, a afirmat George Simion.

Acesta a mai fost întrebat dacă nu crede în varianta ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană şi astfel să ne reîntregim în comunitatea europeană.

“Proiectul european are dificultăţile sale în momentul ăsta. Republica Moldova nu va intra niciodată în Uniunea Europeană şi asta nu înseamnă reunificare de facto, înseamnă că suntem precum Germania şi Austria. Ori pe noi românii de pe ambele maluri ale Prutului ne-au despărţit doi criminali ai istorie, doi dictatori, Stalin şi Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov şi cred că soluţia este în actualele tratate internaţionale, în actualele alianţe din care facem parte, o unire paşnică precum au făcut-o germanii. Nu contravine niciunui tratat, atâta timp cât acest lucru se face prin voinţa părţilor. Nu vor domnii de la Chişinău, m-au expulzat, vor să aibă propriul stat, vor să aibă guvern, parlament, preşedinte, vor să aibă propriile graniţe, vor să îi sprijine de la Alexander Soros la Banca Mondială şi la alţi indivizi care ţin Republica Moldova nu pe o orbită românească în momentul ăsta, ci pe o orbită nemţească, pe o orbită care ţine de sferele de influenţe internaţionale. Dar în acest moment, statul Republica Moldova nu are aceste elemente româneşti ale statalităţii sale”, a explicat liderul AUR.

