Gafă a ministrului Sănătății. Voiculescu nu a știut că persoanele decedate cu Covid se îngroapă fără haine

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, nu a știut până acum că persoanele decedate, infectate cu Covid-19, nu pot fi înmormântate îmbrăcate, potrivit unui ordin de ministru, și s-a contrazis cu jurnaliștii pe această temă.

Voiculescu a anunțat, joi, în fața presei, după o întâlnire cu reprezentanți ai cultelor religioase, că unele condiţii de înmormântare a persoanelor infectate cu Covid-19 se modifică.

După ce a fost întrebat de jurnaliștii dacă aceste modificări vizează și înmormântarea cu haine a celor decedați, ministrul a confirmat, însă nu a știut să spună de ce nu a fost permis acest lucru și până acum.

Mai mult decât atât, el s-a contrazis minute în șir cu jurnaliștii pe această temă, repetând de mai multe ori faptul că nu a existat niciun ordin de ministru care să interzică înmormântarea fără haine a persoanelor decedate cu Covid-19.

Jurnalist: Domnule ministru, de exemplu, persoanele care au decedat vor putea fi îmbrăcate?

Ministrul Vlad Voiculescu: ”Sigur, sigur, e un lucru important și decent.”

Jurnalist: De ce nu s-a întâmplat până acum, domnule ministru?

Ministrul Vlad Voiculescu: ”Dacă nu s-a respectat până acum este o problemă. Nu spune nicăieri într-un ordin de ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Repet, nu spune nicăieri într-un ordin de ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Dacă nu s-a respectat undeva este din pricina unei lipse de bun simț elementare. Deci repet, nu e nicio prevedere într-un ordin de ministru care să spună că nu era posibil până acum ca oamenii să fie îmbrăcați. Ce reglementăm prin noua formă a ordinului este ca acest lucru să poată să fie verificat de către familii. Repet, e vorba de o reglementare care se face în plus acum, nu de altceva.”

Însă afirmațiile ministrului Sănătății erau greșite, după cum a recunoscut chiar Vlad Voiculescu, câteva minute mai târziu după acest dialog cu presa, într-un mesaj postat pe Facebook.

”Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 “se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.” Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi.” - a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Potrivit informării oficiale de joi, 8 aprilie, până acum, 24.733 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.