Gabriel Oprea revine în politică şi relansează UNPR. ”Suntem dispuşi să reparăm greşelile trecutului”

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunţat, sâmbătă, că revine în politică şi relansează UNPR.

”Am demisionat din Parlament, m-am pus la dispoziţia justiţiei, pentru că onoarea costă şi va fi întotdeauna cel mai important reper în viaţă şi în activitatea mea profesională. Astăzi, dosarele mele sunt în instanţă, sunt publice şi pot vorbi deschis despre ele. Am încredere că justiţia va fi dreaptă şi va restabili adevărul, adevărul de necontestat - că sunt nevinovat. Sigur că în această perioadă am aflat că în politica din România nu este nevoie de onoare, nu este apreciat faptul că eşti serios şi te ţii de cuvânt. Sigur că am înţeles că onoarea în politică este considerată naivitate”, a afirmat Gabriel Oprea într-o conferinţă de presă susţinută la sediul UNPR, potrivit news.ro.

Oprea a spus că el şi UNPR merg ”pe cale dreaptă, dar foarte grea”.

”În ultimii doi ani am reflectat asupra tuturor evenimentelor petrecute în jurul meu ori în care am fost implicat cu sau fără voia mea şi am convingerea astăzi că România are nevoie de un partid ca UNPR, care face politica oamenilor. (...) UNPR este partidul care pune mai presus de orice omul, unitatea, naţiunea. (...) Nu am fost perfecţi, dar suntem dispuşi să reparăm greşelile trecutului”, a mai declarat Gabriel Oprea.

El a spus că obiectivele UNPR în perioada următoare sunt: să aibă reprezentanţi în Parlamentul European, să aibă un cuvânt de spus la alegerile prezidenţiale şi să intre în Parlament.

”Vrem să readucem echilibrul şi respectul în politică şi între instituţiile statului”, a susţinut Oprea.

Îi invit să revină în partid pe toţi colegii care au activat în UNPR şi care au ales să iasă din politică, despre care ştiu că aşteaptă un semnal de la mine. Îi aşteptăm acasă, în UNPR. În anul centenar, invităm militarii, poliţiştii, jandarmii, pompierii aflaţi în activitate să ne urmărească proiectele şi să ne voteze, iar pe cei în rezervă şi pe toţi românii patrioţi îi aşteptăm să se înscrie în UNPR. UNPR e a treia cale, cea a echilibrului şi a responsabilităţii”, a mai declarat Gabriel Oprea.

Instanţa supremă a decis în 8 iunie ca dosarul în care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpă privind moartea poliţistului Bogdan Gigină să fie trimis Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală. Vineri, la instanţa supremă a avut loc primul termen în cameră preliminară în dosarul privind moartea poliţistului, iar Oprea şi-a susţinut din nou nevinovăţea, spunând că este singurul om din România care este trimis în judecată pentru ucidere din culpă din postura de pasager pe bancheta din spate a maşinii.

