FOTO. Cum a fost primit Liviu Dragnea în Teleorman, județul pe care l-a condus

Facebook/Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a făcut, miercuri, o mică baie de mulțime la Teleorman, județul în care s-a născut și pe care l-a condus atât în calitate de prefect, cât și ca președinte al Consiliului Județean și al filialei PSD Teleorman.

Fostul președinte al PSD a postat pe Facebook mai multe fotografii în care apare alături de admiratorii săi, dar și împreună cu ”prietenul” Codrin Ștefănescu.

De asemenea, Dragnea precizează că a fost acolo în vizită împreună cu ”minunata noastră colegă Carmen Dan”, fost prefect și subprefect al județului Teleorman, iar apoi ministru de Interne în trei Guverne PSD.

Fostul lider PSD nu a oferit detalii despre motivele acestei vizite, dacă a avut scop politic sau doar personal, însă susține că a fost primit ”cu sufletul deschis și multă dragoste”.

”Mi-a făcut o imensă bucurie să pot ajunge la această întâlnire de sfârșit de an. Nu am cuvinte să descriu ce fel de oameni sunt teleormănenii! Oameni minunați, deosebiți, deschiși și primitori care mă fac mândru să mă numesc teleormănean. Am să privesc întotdeauna cu prețuire și respect către acești oameni care ne-au primit cu sufletul deschis și multă dragoste. Mulțumesc tututor celor pe care i-am intâlnit astăzi, adevărați români și patrioți! Astfel de oameni ne dau puterea să mergem mai departe!” - a transmis Dragnea.

În prezent, Liviu Dragnea este judecat pentru trafic de influență în legătură cu vizita sa în SUA din 2017, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București.

Conform DNA, în perioada ianuarie 2017 - mai 2017, Dragnea ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri ”foloase necuvenite pentru sine şi pentru partid, constând în asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de învestire a preşedintelui SUA, din perioada 17 - 21 ianuarie 2017, desfăşurate la Washington DC (SUA), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, acces obţinut prin intermediul unui om politic şi de afaceri american, vicepreşedinte al Comitetului Prezidenţial de Inaugurare, şi asigurarea, cu ajutorul celorlalţi doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby şi consultanţă politică în valoare de 30.000 USD, în favoarea partidului din care făcea parte”.

De asemenea, recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins plângerea făcută de Liviu Dragnea, prin care fostul președinte PSD susținea că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil în ”Dosarul Referendumul”, în care a fost condamnat la închisoare.