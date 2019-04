Fostul purtător de cuvânt al PSD, Adrian Marius Dobre, a trecut la partidul lui Ponta. Anunțul său

Facebook.com

Fostul purtător de cuvânt al PSD, Adrian Marius Dobre ,a trecut la partidul lui Ponta, Pro România, el afirmând că PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere, un drum antieuropean, al extremei şi al populismului.

"PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei şi al populismului. Cu un discurs al urii, menit să divizeze şi să antagonizeze clasele sociale. Dar social democraţia nu este despre ură. Social democraţia înseamnă incluziune, tolerantă şi bunăstare, şansa la viaţă şi la dezvoltare personală. Am cumpănit îndelung şi am luat o decizie importantă pentru mine. Din aceste considerente, prieteni, de astăzi sunt ProRomania! Singura alternativă social democrată şi europeană din România!", anuntă Dobre pe Facebook, postând so o fotografie în care apare alături de Victor Ponta şi de Corina Creţu.

El spune că a intrat în Partidul Social Democrat în 2010 la Consiliul Naţional al PSD.

"Am urmărit personalitatea politică a fostului premier Adrian Năstase. Am avut onoarea să lucrez cu preşedintele Consiliului Naţional al PSD o perioadă. Până când a fost băgat la puşcarie în urma unui simulacru de proces. Am urmat apoi calea politică social democrată, am muncit zdravăn şi cu multă plăcere mulţi ani. Am fost întotdeauna un om de stânga deşi am muncit toată viaţă în mediul privat. Am ocupat poziţia de secretar de stat şi purtător de cuvânt al PSD", relatează Dobre.

El crede în dreptate socială, în egalitate de şanse dar în acelaşi timp şi în valoarea adăugată a economiei libere, a iniţiativei şi a creativităţii, relatează news.ro.

"Şi mai cred cu tărie că locul României este cu capul sus în Europa. Vreau că atunci când băieţii mei mă vor întreba (în scurt timp) care au fost valorile în care am crezut şi pe care le-am promovat să mă pot uită în ochii lor fără ruşine, să le răspund că am fost de partea binelui şi am făcut lucruri bune pentru România", îşi argumentează decizia fostul purtător de cuvânt al PSD.



