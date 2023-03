Fost premier, despre OMV și taxa de solidaritate: ”A făcut o mulțime de bani pe cârca românilor”

Mihai Tudose a fost întrebat sâmbătă dacă OMV va plăti taxa de solidaritate, potrivit News.

“Eu cred că OMV o va plăti. Cred că va plăti fiindcă a făcut o mulţime de bani pe cârca românilor. Haideţi să fim sinceri cu viaţa”, a precizat europarlamentarul PSD.

El a mai fost întrebat de ce statul român nu a fost în stare să transpună corect directiva europeană.

“Statul român a transpus foarte corect acea directivă care astfel a fost negociată şi acceptată fiindcă de data asta, când s-a negociat chestia asta ministrul de resort nu a protestat cum a protestat Daea, inclusiv în scris. Adică domnul Virgil Popescu de la PNL. (…) Aceste acte se transcriu. Nu se interpretează. Ai transcris-o, atâta tot. Numai dacă schimbi o virgulă ai ieşit din text”, a explicat europarlamentarul PSD.

OMV Petrom consideră că nu trebuie să plătească taxa de solidaritate

Întrebat dacă pentru această situaţie este vinovat ministrul Energiei, Virgil Popescu, Mihai Tudose a răspuns: “Am spus-o de 10 ori. Poate şi domnul Virgil Popescu, domnul ministru încerca să se bată, dar măcar spunea, frate, eu nu am fost de acord, am avut alte idei. Acolo majoritatea a decis altfel, dar m-am bătut pentru treaba asta. Eu am luat procesele verbale de şedinţă de acolo, m-am uitat. Nimic”.

OMV Petrom, ce cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din România, controlat de grupul austriac OMV, a anunţat de două ori că, în baza rezultatelor sale financiare pe anul trecut şi a prevederilor OUG de introducere a taxei, consideră că nu datorează contribuţia de solidaritate.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 25-03-2023 14:38