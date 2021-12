Coaliția a discutat despre introducerea unei taxe pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro

Liderii coaliției au discutat, luni seara, despre introducerea unei taxe de 1% pentru multinaționalele care au cifra de afaceri mai mare de 100 milioane de euro.

Ideea a fost propusă de UDMR și agreată de PSD, însă liberalii au rețineri, au declarat surse politice pentru Știrile PRO TV.

Liderii coaliției vor mai discuta, iar această soluție poate fi luată în calcul doar că măsura de criză pentru 2022, în niciun caz să fie permanentă.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, vorbea, în luna noiembrie, despre această „taxă de solidaritate”.

"La un moment dat s-a vorbit de o taxă de solidaritate. Noi am spus că taxă de solidaritate e ok, dar trebuie să vedem ce fel de solidaritate şi cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare, când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an, ceea ce ar fi corect, pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la bugetul de stat. După calculele noastre, undeva între 1,4-1,6 miliarde de euro pe an, şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot să fiu de acord că oamenii care au un venit de 2500, de 3000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse. Asta a fost discuţia”, a declarat Kelemen Hunor la finalul discuţiilor privind formarea unei coaliţii de guvernare, conform News.ro.