Florin Cîțu: „Politica nu se poate face pe condiționări și șantaj. Nu este timp de jocuri politice”

Agerpres

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că USR PLUS „şantajează” cu Secţia Specială şi a subliniat că „politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj” şi că nu este timp de „jocuri politice”.

„Aş vrea să discutăm despre Program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un Program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este Programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat (...) forma care să treacă prin Guvern, prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (...) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj", a spus Cîţu, în contextul discuţiilor cu privire la Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.

Premierul a susţinut că originalul proiectului „Anghel Saligny” a fost transmis pe 25 august Ministerului Justiţiei.

De asemenea, el a susţinut că nu este pentru prima oară când un proiect este introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de Guvern.

Premierul a subliniat că se aşteaptă ca miniştrii să nu obstrucţioneze activitatea guvernamentală.

„Acest proiect este în dezbatere publică de aproape o lună de zile. Era trecut în procedură de avizare. Nu este un secret pentru nimeni că România este în urmă cu dezvoltarea localităţilor. Mai avem lucruri pe care trebuie să le facem. Suntem în urmă, de exemplu pe fonduri europene, cu avizarea sau cu ghidurile şi aşa mai departe. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem şi eu mă aştept de la miniştri să facă acest lucru, nu să obstrucţioneze activitatea guvernamentală. (...) Nu a fost nicio înţelegere în coaliţie. Colegii de la USR ne-au spus că vor o prioritizare şi ne-au spus că întâi facem SIIJ şi apoi facem acest program de dezvoltare pentru români. Au fost colegii de la UDMR care au spus haideţi să facem mai întâi pensii speciale şi după aceea facem SIIJ şi 'Anghel Saligny'. Eu am spus foarte clar că mă interesează să dezvoltăm România. Nu avem timp de jocuri politice. Nu avem timp să stăm să condiţionăm. Din partea mea, toţi colegii au avut tot timpul susţinerea pentru a soluţiona orice problemă am avut de fiecare dată, dar nu putem să ţinem prizonieră România, să-i ţinem prizonieri pe români doar pentru că sunt nişte alegeri în partied”, a susţinut el.

Potrivit acestuia, Programul „Anghel Saligny” nu are nicio legătură cu competiţia internă pentru şefia PNL.

„Eu sper că nici SIIJ nu este folosit politic în alegerile interne ale USR PLUS”, a spus premierul.

Cîţu a afirmat că amendamentele la Programul „Anghel Saligny” nu au fost transmise pe cale oficială, ci prin WhatsApp.

El a mai afirmat că, dacă va exista o şedinţă a coaliţiei înainte de şedinţa de Guvern, se va discuta şi la această reuniune.