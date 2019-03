Florin Cîţu: Dragnea a primit studiul de impact al BNR şi a fost şocat

Inquam Photos / Octav Ganea

Senatorul PNL Florin Cîţu susţine că, joi seară, Liviu Dragnea a primit chiar de la Florin Georgescu studiul de impact al BNR privind efectele OUG 114, iar liderul PSD „a fost şocat”.

„Aseară Dragnea a primit studiul de impact făcut de Florin Georgescu şi asumat de BNR. Studiul i-a fost prezentat de autor, care a fost şi supervizor al programului de guvernare al PSD. Un om în a cărui expertiză şi experienţă Liviu Dragnea are încredere. A fost şocat de concluziile studiului şi imediat i-a chemat pe Vâlcov şi Teodorovici. Amândoi au început să dea înapoi spunând că nu ştiau şi au dat vina pe Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză care i-a asigurat, aşa cum scrie şi în expunerea de motive că efectele oug 114 pentru economie şi mai ales pentru sistemul bancar sunt DOAR pozitive. Zilele conducerii CNSP sunt numărate”, a scris senatorul PNL pe pagina sa de Facebook., relatează news.ro.



El mai spune că „Teodorovici şi Vâlcov mint”. „Ei au avut acces la studiu. Şi l-au folosit ca să şantajeze operatorii din sectorul privat. Concluziile studiului sunt devastatoare iar Liviu Dragnea face orice să le ascundă de public. Mare atenţie. Dragnea a dat ORDIN ca studiul să nu ajungă la nicio agenţie de rating. Concluziile studiului ar duce IMEDIAT la scăderea rating-ului României la categoria JUNK-Gunoi”, afirmă Florin Cîţu.



Senatorul PNL prezintă o parte din concluziile studiului. „ATENŢIE!!! Doar taxa pe sistemul bancar ar reduce creşterea economică în 2019 şi 2020 cu aproape două puncte procentuale (!!!) cumulativ. Dragnea a înţeles acum că şi Preşedintele ştie că bugetul este construit cu date FALSE şi nu are cum să mai ascundă asta! Doar această informaţie despre creşterea economică poate porni o ieşire masivă de capital care duce imediat la deprecierea monedei naţionale, inflaţie şi dobânzi mari. Efectul acesta este doar al taxei pe lăcomie pentru sistemul bancar. Efectul OUG 114 în TOTALITATE înseamnă CRIZĂ ECONOMICĂ. De aceea Dragnea este speriat acum şi nervos că i s-a ascuns această informaţie. Mai mult. Guvernul a primit scrisori de ameninţare de la Banca Centrală Europeană, Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis şi cea mai recentă ieri cu ameninţarea de amendă pentru taxele şi plafonările de preţuri din sectorul energetic”, precizează Cîţu.



Potrivit acestuia, studiul prezintă 4 scenarii. „Şi varianta pe care acum o negociază Teodorovici cu băncile înseamnă scăderea creşterii economice. De asta este nervos Dragnea. De aceea le-a dat ordin ca această informaţie să NU ajungă la Standard and Poors. Mai ales că studiul prezintă o MAJORARE a primei de risc pentru România!!! Repet, eu vă prezint doar impactul unei taxe acum. OUG 114 aruncă economia în CRIZĂ şi Dragnea este disperat să ascundă această informaţie de public”, continuă senatorul.



El spune că în zilele următoare va prezenta şi rezultatele pentru sistemul bancar: „Angajaţii din sistemul bancar sunt afectaţi direct. Peste 55 000 de oameni care plătesc taxe şi contribuţii au locul de muncă pus în pericol de această taxa”. „Acest studiu reprezintă DOVADA că ştiau de efectele devastatoare ale acestei ordonanţe şi i-au minţit pe români. Au pozat în naţionalişti de carton şi oameni de stat deşi ştiau că aruncă România în aer. Vor răspunde personal TOŢI”, încheie senatorul PNL.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer