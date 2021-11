Florin Cîțu, declarații de presă, miercuri seară. Liderii PNL, PSD și UDMR au anulat întâlnirea de la ora 16.00

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, va face declarații de presă, miercuri seară.

Liderii PNL, PSD și UDMR au anulat întâlnirea care ar fi trebuit să aibă loc la ora 16.00, pentru negocieri privind formarea unei majorităţi în Parlament, care să susțină un nou Guvern.

Negocierile s-au blocat din cauza neînțelegerilor privind numele viitorului premier. PNL și PSD au căzut de acord să susțină un șef de Guvern care să ocupe această funcție ”în ture”, cu alte cuvinte să se schimbe la 18 luni. Apoi, însă, negocierile s-au blocat pentru că atât PNL, cât și PSD vor să dea primul un premier.

Florin Cîţu a declarat, miercuri, că decizia conducerii liberalilor a fost ca rotaţia premierilor să înceapă cu Partidul Naţional Liberal, fără a se stabili un nume, arătând că i se pare bizar argumentul liderului PSD, Marcel Ciolacu, că nu îl vrea pe el premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură.

"Noi am votat premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult de atât ce să flexibilizăm? Am spus foarte clar premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot. În BEx-ul de aseară s-a decis ca PNL să fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotaţie, cu primul premier de la PNL. Altceva nu s-a decis", a spus Cîţu, la sediul central al partidului.

Potrivit acestuia, liderul PNL Cluj, Emil Boc, a solicitat flexibilizarea mandatului de negociere, Cîţu precizând că nu a înţeles care era scopul.

"Noi am spus premier PNL. Aceasta este discuţia", a afirmat Florin Cîţu.