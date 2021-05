Florin Cîţu: Competiţia pentru preşedinţia PNL este deja tranşată

Premierul Florin Cîţu, care şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal (PNL), a declarat, luni, că lupta internă pentru conducerea partidului "este deja tranşată" în favoarea sa.

El a afirmat, într-o emisiune la Digi 24, că au existat organizaţii care şi-au manifestat susţinerea faţă de actualul preşedinte al partidului, Ludovic Orban, în momentul în care nu exista un contracandidat al acestuia.

"Vom vedea situaţia atunci când vom depune moţiunile, dar, ieri, au fost foarte multe filiale lângă mine care au spus înainte că îl susţin pe domnul Ludovic Orban tocmai că nu exista un contracandidat. Acum există un contracandidat şi vom vedea care este numărul filialelor la acel moment. Eu spun că, din punctul meu de vedere, această competiţie este deja tranşată. Cred că nu mai trebuie să demonstrez. Am demonstrat ca ministru al Finanţelor Publice. Această guvernare este una de succes. Nu o spun doar eu. O spun toate cifrele, o spun şi estimările FMI, Comisiei Europene şi aşa mai departe. În acest moment... ceea ce am avut de demonstrat am demonstrat", a susţinut Cîţu.

În opinia sa, "PNL este singura soluţie pentru a reduce sărăcia", în raport cu celelalte ţări europene, iar sub conducerea sa PNL ar putea "arde câteva etape" în dezvoltarea economică a României.

De asemenea, Cîţu a reiterat că obiectivul său politic este de a rămâne la guvernare timp de opt ani.

"Au existat şi momente dificile şi de aceea vă spun că eu nu voi face compromisuri niciodată şi deja mă ştiţi foarte bine. În patru ani de zile, ca senator, ministru al Finanţelor, am fost cel mai atacat om de PSD, cele mai multe moţiuni simple asupra mea. Niciodată nu am cedat un centimetru în faţa PSD. Asta este direcţia în care vom merge, liberalism, am trăit toată viaţa pe principii liberale, am aplicat principiile liberale şi aşa voi face şi pe viitor. Cel mai important lucru este ca PNL să poată să implementeze reformele despre care tot vorbim şi ca să poţi să faci acest lucru trebuie să fii la guvernare cel puţin opt ani de zile, despre asta este vorba. Avem nevoie de un PNL care să fie la guvernare cel puţin opt ani de zile. Eu pot să fac acest lucru acum, să aranjez, să facem situaţia, să pregătim terenul pentru următorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic, un partid care să susţină principiile liberale, proprietatea privată este sfântă şi trebuie să susţinem asta cu toţii. Trebuie să susţinem cu toţii că antreprenorul este un erou şi asta este de fapt liberalism şi fără să mai facem compromisuri în viitor. Fiecare funcţie unde numim oameni să fie oameni de valoare, oameni care să ne facă mândri că suntem liberali", a subliniat Cîţu.

Acesta a mai spus că "PNL este cel mai longeviv partid din România, iar liberalismul a fost ceea ce a salvat anul trecut România din criză".

"România a ieşit cu fruntea sus din pandemie tocmai pentru că a aplicat principii liberale, dar eu cred că e nevoie să forţăm un pic lucrurile, să forjăm, să avem această reformă sau liberalismul, aşa cum îl văd şi eu, trebuie aplicat ca să ne asigurăm de această perioadă de opt ani de zile de guvernare. PNL este partidul care conduce această coaliţie de guvernare astăzi. Eu cred că poate mai mult. Cred că PNL are resurse şi are resurse umane în primul rând, oamenii doresc reformă, oameni care nu vor să mai facă compromisuri, oameni care, aşa cum am spus şi spun mereu, să fie mândri în fiecare moment că sunt membri ai PNL, ca să nu existe niciun moment în care să nu fie mândri că sunt membri ai PNL", a adăugat premierul.