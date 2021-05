Orban: „Salut intrarea premierului în cursa pentru funcţia de preşedinte al PNL”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că salută intrarea în cursa pentru preşedinţia PNL a premierului Florin Cîţu, menţionând că această competiţie va fi un "festival al democraţiei" şi nu va afecta activitatea partidului şi guvernarea.

"Salut intrarea în cursa pentru funcţia de preşedinte a PNL a premierului PNL. Va fi o competiţie de proiecte, care va da posibilitatea membrilor PNL să aibă de unde alege şi sunt convins că rezultatul acestui congres va fi un rezultat pozitiv pentru partid. Sigur că în această competiţie am avut o discuţie cu premierul, am început fixarea unui cadru, care va fi un cadru extrem de onest, a unei competiţii de proiecte, al unei competiţii pozitive în care prezentăm membrilor PNL oferte noastre", a afirmat Orban, la sediul PNL, după ce Florn Cîţu a anunţat, într-o declaraţie susţinută la sediul central al PNL alături de mai mulţi lideri şi membri ai Guvernului, că a decis să se înscrie în competiţia pentru preşedinţia partidului PNL.

El a spus că este normal ca Florin Cîţu să spună că va câştiga.

"Şi eu candidez ca să câştig, ca să câştige PNL şi, evident, ca să câştige România. Această competiţie nu va afecta activitatea PNL, rămânem concentraţi în a asigura o bună guvernare a României. În continuare Florin Cîţu şi cu mine vom prezenta PNL toate deciziile care se vor lua la nivelul partidului şi la nivelul coaliţiei. Faptul că este o competiţie între noi doi, din punctul meu de vedere, nu va afecta activitatea PNL, ca principal partid de guvernământ şi mai ales performanţa guvernării. (...) Echipa mea este PNL, a fost, este şi va fi. Congresul va hotărî fiecare ce poziţii va avea", a adăugat Orban, conform Agerpres.

El a mai spus că această competiţie va fi un "festival al democraţiei".

"Noi intrăm într-o competiţie şi în mod evident acest festival al democraţiei care se va petrece în PNL şi care va însemna alegeri, nu numai la nivel naţional, va însemna practic alegerea tuturor organismelor partidului de la nivel local, judeţean şi naţional. Evident că după acest festival al democraţiei va rezulta un rezultat, cei care vor fi aleşi vor lua toate deciziile statutare care sunt necesare în urma congresului", a menţionat Orban.

Întrebat dacă cine va pierde această competiţie ar trebui să-şi dea demisia din funcţiile publice, Orban a spus: "Deocamdată este o competiţie între noi, în care noi încercăm să convingem membrii PNL să ne sprijine să obţinem susţinerea lor. Noi suntem o echipă, indiferent de rezultat, PNL este şi va fi unit indiferent de rezultatul votului".

"Sunt prevederi statutare care iau decizii statutare legate de susţinerea reprezentaţilor PNL în funcţii publice, acele decizii nu vor fi luate decât după Congres de toţi cei care vor fi aleşi în diferitele funcţii care dau drept de reprezentare. Deocamdată avem în faţă o competiţie frumoasă, avem în faţă ocazia de a prezenta viziunea, obiectivele, proiectele fiecăruia dintre candidaţi, astfel încât să arătăm românilor că PNL este un partid cu resursă umană puternică, un partid care are capacitatea să asigure buna guvernare de care are nevoie România", a mai spus Orban.

Orban: Candidez pentru un nou mandat dintr-un profund sentiment de responsabilitate faţă de PNL

Preşedintele PNL a afirmat că va candida la preşedinţia partidului dintr-un "profund sentiment de responsabilitate", menţionând că a fost întotdeauna alături de membrii partidului şi i-a privit cu respect.

El a spus că sunt mulţi în partid care au încercat să se poziţioneze contra sa, adăugând că "la fiecare palmă peste obraz" pe care a primit-o, a întors şi obrazul celălalt.

"Decizia de a candida la preşedinţia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de carieră, ci am luat-o pentru că ştiu că, în următorii ani, PNL va avea o perioadă capitală pentru evoluţia lui în următorii ani. Sunt un om simplu, un om care m-am ridicat prin munca mea, prin deschiderea permanentă pe care am avut-o faţă de colegii mei. Ştiţi despre mine că nu există membru al PNL care să aibă nevoie de mine, care vrea să comunice cu mine şi care să nu poată vorbi cu mine. Întotdeauna am privit cu respect pe fiecare membru al PNL, indiferent de poziţia din partid şi pentru mine cea mai mare onoare este onoarea de a fi membru al PNL", a afirmat Orban.

El a spus că echipa sa este PNL şi nu a luat niciodată decizii singur, ci cu consultarea partidului.

"M-a întrebat mass media, după anunţul prietenului şi colegului meu Florin Cîţu, că în spatele meu nu a stat nicio echipă. Echipa mea este PNL, este fiecare membru al PNL, indiferent că am avut poziţii diferite, pentru că nu există altă echipă decât echipa PNL. Toţi cei care mă ştiţi de 30 de ani, ştiţi că niciodată nu am luat decizii singur, m-am consultat cu baza PNL. În acţiunea de promovare am căutat să ţin cont de criteriile de profesionalism. De când conduc partidul s-a îmbogăţit cu oameni de notorietate, am deschis uşile PNL. Am luat de multe ori decizii riscante, curajoase, pe muchie de cuţit. Vin cu fruntea sus în faţa dumneavoastră şi mă uit în ochii dumneavoastră fără să am motiv să plec ochii jos", a declarat liderul PNL.

Orban a menţionat că în mandatul său a avut obiectivul ca PNL să devină cea mai puternică forţă politică din România.

"M-aţi ales în fruntea PNL într-un moment dificil. Am avut un singur scop: PNL să devină cea mai puternică forţă politică din România. Am câştigat alegerile pentru Parlamentul European, luând o decizie riscantă, aducând cap de listă pe Rareş Bogdan, care a ajutat la forţa de penetrare a PNL. (...) Am câştigat alegerile locale, am pregătit alegerile meticulos, am luat decizii importante care a dus la câştigarea a 17 preşedinţii CJ. Nu am câştigat alegerile parlamentare, dar să vă puneţi întrebarea de ce. Nu ne-a învins PSD. A trebuit să facem faţă celei mai grele perioade postdecembriste. (...) Am trecut România prin pandemie.(...) Nu am reuşit să câştigăm pentru că ne-a bătut pandemia, nu vreun adversar politic. Cu toate acestea, am reuşit să ajungem la guvernare. Din cele 4 cele mai înalte funcţii în stat, trei aparţin PNL: preşedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîţu şi subsemnatul, preşedinte al Camerei Deputaţilor", a adăugat Ludovic Orban.

El a menţionat că PNL are nevoie în continuare de reorganizare, de ceea ce a făcut el în acest mandat de preşedinte.

"Candidez pentru un nou mandat dintr-un profund sentiment de responsabilitate faţă de PNL şi de destinul nostru comun. PNL are nevoie în continuare de reorganizare, de deschiderea uşilor oamenilor de valoare, de măsuri de reformă. Aceste lucruri le-am făcut în mandatul meu de preşedintele al PNL. (...) Închei prin a vă spune: de-a lungul celor 4 ani, sunt mulţi care nu au fost cu mine, care au încercat să se poziţioneze contra mea, care au avut alte păreri şi care de multe ori au luat decizii sau au influenţat comunicarea publică, la fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o, am întors şi obrazul celălalt", a mai spus Orban, adăugând că a susţinut oameni în funcţii publice, fără să ţină cont că cineva este sau nu împotriva sa.

Ludovic Orban a mai apreciat că în PNL nu există "delictul de poziţionare".

"Fiecare avem şansa la o poziţie politică cu o singură condiţie: să nu facă rău PNL. Aveţi destinul în mâna voastră, voi, membrii PNL, voi aveţi destinul în mână, votaţi aşa cum credeţi că este corect şi potrivit (...). Suntem partidul cu cea mai bogată istorie din UE, am adus modernizare României, am fost alături de români în perioada cea mai grea din istorie, aşa trebuie să rămânem", a încheiat Orban.