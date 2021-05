Premierul Florin Cîțu candidează la șefia PNL, împotriva lui Orban: ”Voi câștiga”

Premierul Florin Cîțu a anunțat, duminică, faptul că s-a înscris în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal, la care s-a înscris deja Ludovic Orban.

”Le mulțumesc liderilor puternici din PNL care au crezut în mine și care acum fac parte din echipa mea.” - a spus Cîțu, alături de mai mulți lideri liberali, printre care: Emil Boc, Raluca Turcan sau Rareș Bogdan.

El a făcut aceste declarații înaintea Consiliului Naţional al PNL în care se vor aproba calendarul alegerilor interne şi detaliile Congresului.

”Mesajul meu pentru voi este clar și sigur: mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare” - a mai spus el.

Propunerea Biroului Executiv al PNL este ca alegerile în filiale să înceapă la 1 iunie, iar Congresul PNL să aibă loc în 25 septembrie, cu prezenţa fizică a 5.000 de delegaţi.

Cine sunt liderii PNL care îl susțin pe Florin Cîțu:

1 Raluca Turcan min. muncii-Președinte SB

2 Lucian Bode min. Interne-Președinte SJ

3 Virgil Popescu min. Energi-Președinte MH

4 Nicolae Ciuca min. Apărării Senator DJ

5 Ionel Bogdan Președinte CJ și Președinte MM

6 Rareș Bogdan - europarlamentar-Prim-vicepreședinte PNL

7 Robert Sighiartau - deputat-secretar general PNL

8 Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ

9 Alina Gorghiu Senator TM

10 Emil Boc primar Cluj

11 Daniel Buda Europarl. Președinte CJ

12 Adrian Cozma deputat-Președinte SM

13 Catalin Boboc SS min. Muncii- Președinte BR

14 Pavel Popescu deputat-Președinte S4

15 Cristian Bacanu deputat-Președinte S5

16 Mara Mares Președinte TNL

17 Vergil Chitac Primar Constanta

18 Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu

19 Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV și Președinte SV

20 Daniel Fenechiu - Senator BC

21 George Lazar Prefect NT

22 Tudor Polak deputat Președinte mun VS

23 Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL

24 Gheorghe Pecingina deputat GJ

25 Daniela Câmpean Președinte CJ Sibiu

26 Stelian Bujduveanu Viceprimar București

27 Mara Calista deputat NT

28 Vasile Lupu Presednte CJ Constanta

29 Stefan Stoica deputat Președinte DJ

30 Florin Roman deputat-vicepreședinte PNL

31 Ion Lungu Primar mun. Suceava

32 Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Președinte IF

33 Victor Paul Dobre - vicepreședinte PNL

34 Monica Anisie senator -Președinte S2

35 George Tuță - deputat IF

36 Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ senator MM

37 Mihai Lupu președinte CJ Constanța