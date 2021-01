Florin Cîţu: Circulă un fake news despre o scrisoare a CE pentru Finanţe. Documentul e în engleză, o barieră pentru PSD

Premierul Florin Cîţu susţine că de câteva zile circulă un fake news despre o scrisoare a Comisiei Europene pentru Ministerul Finanţelor, afirmând că documentul este în limba engleză iar acest lucru este o "barieră" pentru PSD.

"Pentru mine, campania electorală s-a terminat. Dar se pare că nu pentru toată lumea. De câteva zile circulă un fake news despre o scrisoare a CE pentru Ministerul Finanţelor din România. Există o singură explicaţie pentru acest fake news. Scrisoarea este în engleză iar la PSD este clar o barieră acest lucru", a scris Cîţu, vineri, pe Facebook.

El prezintă conţinutul scrisorii în limba engleză şi explică mesajele transmise de Bruxelles.

"'According to our analysis, the large general government deficit and rapidly growing debt ratio are largely the result of policy decisions adopted by România before the COVID-19 outbreak'. Adică - deficitul de anul trecut în mare parte se datorează cheltuielilor generate de pandemie. Simplu. 'These decisions include the pro-cyclical fiscal policy between 2016 and 2018, when the government deficit was close to 3% of GDP notwithstanding a favourable economic situation, as well as the large unfunded pension increases that lead to a permanent increase în the budget deficit'. În traducere pentru PSD - în loc să aveţi surplus bugetar în perioada 2016-2018, v-aţi bătut joc de economie. Mai mult, aţi adoptat o lege a pensiilor care nu avea finanţarea asigurată", arată premierul.

El indică şi alte mesaje din scrisoarea Comisiei Europene în limba engleză.

"'The Commission will reassess România's budgetary situation în spring 2021 and, if appropriate, will propose new steps under the EDP'. CE aşteaptă până în primăvară, după ce aprobăm bugetul, pentru a avea o opinie despre situaţia economică a României. 'This corrective action need not and should not undermine the necessary efforts to support the health system and the economy în order to effectively combat the pandemic and its economic and social consequences. As highlighted în our previous letter to Minister of Public Finance Cîţu of 19 September 2020, the measures to support the recovery throughout 2021 should be tailored to România's specific situation and should be well-targeted and temporary'. Adică, da, vă susţinem să luaţi măsuri, să reduceţi semnificativ deficitul bugetar, dar înţelegem că încă suntem în pandemie şi este nevoie de cheltuieli suplimentare pentru sănătate", scrie Florin Cîţu.

De asemenea, subliniază faptul că eforturile Executivului pentru reformă sunt susţinute de către Comisia Europeană.

"'We would welcome further efforts by the Government to limit any structural negative budgetary impact of the measures taken. At the same time, Romania should avoid introducing new measures with a permanent negative impact on the budget balance'. Foarte important. Mai clar de atât nu se putea. CE susţine eforturile Guvernului pentru reformă (am anunţat deja o parte din măsuri şi mai urmează altele) şi nu susţine măsuri care reduc permanent veniturile bugetare sau cresc permanent cheltuielile bugetare. Am zis că nu voi accepta astfel de măsuri şi este bine că şi CE susţine acest lucru public. Altfel arată acum scrisoarea de la CE pentru Ministerul Finanţelor", adaugă premierul.

Ciolacu anunțase că CE este alertată de datoria publică a României

Cîţu mai subliniază că anul 2021 este unul în care se va începe corectarea a "30 de ani de măsuri populiste, împotriva românilor".

"Repunem România pe drumul dezvoltării economice sustenabile", conchide el.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a susţinut joi că CE este alertată că datoria publică a României va ajunge la 100% din PIB şi confirmă că Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri de consolidare fiscală - adică austeritate.

"Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 încoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero măsuri pentru a stopa risipa banului public şi zero măsuri pentru creşterea colectării veniturilor la buget. Lipsa de viziune a PNL a condus la situaţia în care s-a cheltuit enorm faţă de veniturile încasate pentru a obţine cea mai mare cădere economică şi cea mai slabă revenire din UE! Se confirmă că România, spre deosebire de celelalte ţări din UE, a cheltuit banii aiurea fără a veni cu un plan serios de stimulare şi revenire economică. Iar rezultatele sunt catastrofale. Guvernarea pe datorie, în ritm de 1.000 de euro pe secundă, duduie! Guvernul de dreapta amanetează ţara pe 30 de ani! Comisia Europeană este alertată că datoria publică va ajunge la 100% din PIB şi confirmă că Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri de consolidare fiscală - adică austeritate. De aceea, amână şi mai mult prezentarea bugetului, undeva în februarie, ceea ce înseamnă că ţara va avea buget abia în martie! Până atunci, zero investiţii", a scris Ciolacu pe Facebook.