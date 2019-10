Firea: „Viorica Dăncilă mi-a propus să fiu comisar european”. De ce a refuzat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că premierul demis, Viorica Dăncilă, i-a propus marţi să accepte să fie candidat la poziţia de comisar european, însă a declinat propunerea, deoarece doreşte să îşi ducă mandatul la bun sfârşit.

"Vreau public să-i mulţumesc doamnei premier Viorica Dăncilă pentru că astăzi, în jurul orei 13.00, cred, în jurul prânzului, m-a sunat şi mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României să am această calitate, de candidat la poziţia de comisar european.

I-am mulţumit foarte mult pentru intenţia pe care o are, pentru gândul pe care l-a exprimat. Mi-a spus că aş fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate direct din partea populaţiei, după preşedintele României şi am rezultate bune în această poziţie.

I-am mulţumit pentru apreciere, dar i-am spus că, la fel ca domnia sa, şi eu vreau să-mi duc mandatul la bun sfârşit până în ultima zi. (...) Deci, iată că a fost intenţia, spun eu bună, din partea doamnei premier. Nu pot să părăsesc Primăria Capitalei, oricât mi-ar fi de greu. (...) I-am mulţumit doamnei premier, dar am declinat această propunere, pentru că vreau să muncesc aici până în ultima clipă şi mă bucur că a fost colegul nostru, Victor Negrescu", a declarat Gabriela Firea la un post de televiziune, potrivit Agerpres.

Premierul demis Viorica Dăncilă l-a propus pe fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României. "Îl recomandă şi Guvernul Dăncilă printr-o scrisoare către Bruxelles", a declarat Dăncilă marţi, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor dacă Victor Negrescu este recomandat pentru funcţia de comisar european.

Preşedintele Klaus Iohannis susţine că premierul demis, Viorica Dăncilă, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea României pentru poziţia de comisar european şi îi solicită să nu transmită nicio astfel de nominalizare preşedintelui ales al CE, Ursula von der Leyen. Într-o declaraţie de presă publicată de Administraţia Prezidenţială, Iohannis afirmă că doar un nou Guvern învestit de Parlament are întreaga legitimitate, dar şi obligaţia de a transmite urgent la Bruxelles o propunere de comisar european.