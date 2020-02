Firea: RADET a avut 15 ani directori de la PNL

Primarul general Gabriela Firea a afirmat în legătură cu avaria produsă sâmbătă la reţeaua de termoficare că o jumătate din cele 300 de blocuri sunt realimentate cu căldură şi se lucrează pentru reluarea livrării de agent termic şi la restul imobilelor.

Gabriela Firea a menționat în context că RADET a avut timp de 15 ani, înainte de a intra în insolvenţă, "directori de la PNL".

"Pentru jumătate dintre blocuri este şi căldură, pentru jumătate încă se lucrează. Dar e normal să se întâmple aşa ceva? Nu este normal să ajungem să îi pedepsim pe bucureşteni crezând că ei nu cunosc şi nu ştiu care sunt informaţiile şi că îl vor pedepsi la vot pe primar. Nu. Bucureştenii, ca toţi românii, sunt foarte inteligenţi, foarte bine informaţi, foarte pregătiţi şi au înţeles despre ce e vorba: ce distruge PNL-ul repară PSD-ul, pentru că PSD-ul duce greul, şi nu doar în Bucureşti, în întreaga ţară. Ştim cine a condus RADET 15 ani, directori de la PNL care după ce au băgat în insolvenţă RADET, au plecat în călătorii exotice, din care unii nu s-au mai întors. Pentru că RADET a fost o vacă de muls pentru PNL iar acum vin ei şi ne dau lecţii. Cetăţenii sunt mai inteligenţi decât crede PNL", a spus Firea.

Ea a răspuns şi afirmaţiilor premierului Ludovic Orban, care sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bucureşti, a acuzat de incompetenţă administraţia Capitalei din ultimii 12 ani.

"Tot în conferinţa de alegeri de ieri premierul demis pentru incompetenţă m-a certat pentru că nu am făcut o centură verde a Capitalei. Îl informez pe premierul demis pentru incompetenţă că centura verde a Capitalei nu poate să fie construită de Gabriela Firea la Primăria Capitalei şi că eu nu sunt şefa CNAIR, nu conduc Ministerul Transporturilor, îl informez respectuos că Ministerul Transporturilor este condus de un membru PNL iar şeful de la CNAIR e tot de la PNL. Ştiţi de când ne rugăm de ei să ne spună, să ne precizeze ce segment va fi păstrat pentru culoarul de expropriere în vederea realizării centurii ocolitoare a Capitalei şi ce ni se permite şi nouă să preluăm pentru a amenaja această centură verde a Capitalei? Vă pot pune la dispoziţie absolut toate adresele, tot schimbul de informaţii. Nu se doreşte, nu vor ca Bucureştiul să se dezvolte, să se modernizeze”, a declarat primarul Capitalei.

„Şi nu vor să luptăm cu poluarea, pentru că le convine acest subiect. Poluarea nu a apărut azi, poluarea este de ani de zile. Ce au făcut consilierii PNL care au condus Capitala, ce a făcut primarul general PNL pe care l-am găsit în funcţie? Nimic. Premierul demis ne-a mai anunţat ieri că Primăria a pierdut fondurile europene pentru modernizarea reţelei de termoficare. Dar de unde ştie dumnealui? Că noi tocmai ne-am întâlnit cu reprezentanţii Comisiei Europene. Suntem în grafic”, a mai spus Gabriela Firea.

„Ce nu a făcut primarul general PNL a făcut primarul general PSD, şi anume, strategia pentru energie termică, studiul de fezabilitate, studiul de impact, delegarea serviciului către o companie viabilă din punct de vedere economic. Ce au făcut ei? Nimic. E de înţeles, că dacă te cheamă Ludovic Orban şi ai o reputaţie la nivel naţional într-un domeniu şi tu insişti să te dai specialist în garduri şi... şanţuri, eu zic că ne merităm soarta. Dar soarta ne-o luăm în propriile mâini şi de aceea Parlamentul a demis acest guvern de incompetenţi, condus de cel mai incompetent dintre incompetenţi", a declarat Firea.

Premierul Ludovic Orban a criticat sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bucureşti, modul în care este gestionat sistemul de termoficare, susţinând că acesta are un randament de sub 20%. "Primăria Bucureştiului a avut posiblitatea să acceseze 178 de milioane de euro pentru modernizarea reţelelor primare de alimentare cu energie termică. Şi vă spun că a pierdut aceşti bani pentru că este incompetentă, pentru că nu înţelege nimic din nevoile reale şi nu are capacitatea se deruleze niciun proiect serios pentru Bucureşti" a declarat Orban.

El a mai spus că o administraţie liberală a Capitalei, în parteneriat cu Guvernul, va trebui să realizeze proiecte precum Centura Verde a Capitalei şi Autostrada de Centură. "Nu se poate să ai cel mai poluat oraş şi cea mai poluată capitală şi să ştii de unde îţi vine această poluare şi să nu faci nimic. Toată lumea ştie că Bucureştiul are nevoie de centura verde, care să împiedice pătrunderea în Bucureşti a prafului Bărăganului", a precizat premierul.

Orban a apreciat de asemenea că gardurile care delimitează ampriza liniei de tramvai, realizate în ultima perioadă în Bucureşti, trebuie date jos, deoarece reprezintă "o bătaie de joc la adresa oricărui plan de circulaţie şi de trafic" pentru Capitală.